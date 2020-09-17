【中芯國際981】國際半導體組織警告美國政府 封殺中芯恐損美國利益

外電消息指，國際半導體產業協會（SEMI）計劃代表多間晶片商，去信警告美國政府勿把中芯國際（00981）列入貿易黑名單，否則可能損害美企利益。中芯周四收報19.94元，跌1.5%。

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SEMI已起草一封信件，打算在本周內呈交商務部長羅斯。信內提及，若美國將中芯列入黑名單，將損害美國的技術優勢。現時，美國原產設備和材料年度銷售額中有高達50億美元都來自中芯國際，所以組織憂慮此舉會令美國公司更難向中芯國際供貨，並助長美國貨供應不可靠的觀感，繼而打擊美方全球市場佔有率。該組織促請商務部三思，把中芯國際列入實體清單或對美國工業、經濟及國家安全造成即時及長遠不利影響。

早前有消息指，美國政府正考慮將中芯加入貿易黑名單，規定美國供應商要申請特別執照，才可向中芯國際供貨。

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