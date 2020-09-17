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【英國疫情】英格蘭東北局部封城 衛生部澄清無意全國執行

環球社會熱點 21:37 2020/09/17

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【歐洲第二波疫情】英國澄清無意封城 約翰遜：會帶來經濟災難

英國衛生部長夏國賢宣布，英格蘭東北部地區局部封城，禁止不同住戶接觸，實施外出限制，除工作或返回學校外，盡量避免使用公共交通工具，並要求酒吧、餐廳於晚上10時至翌日清晨5時停止營業，周五起生效。受影響城市包括紐卡素（Newcastle）、新特蘭（Sunderland）等，涉及超過200萬民眾。

夏國賢（Matt Hancock）表示，局部封城源於東北地區的感染率持續上升。

其中， 新特蘭為當地感染率最高，每10萬人有103人感染，而South Tyneside、蓋茨黑德（Gateshead）及紐卡素均超越70。

英國周三單日新增確診個案迫近4000宗，英國疫情愈爆愈勁，傳出政府或兩周內重啟全國封城。衛生部政務次官阿格（Edward Argar）澄清並無其事。

【英國脫歐】約翰遜讓步 內部市場法案啟動要先過國會

【美國疫情】紐約市無錢出糧 公務員也放無薪假

阿格（Edward Argar）接受英國天空新聞（Sky News）訪問，稱知悉傳媒關注英國會否封城，但他在於衛生部內部未有聽聞。他強調，首相約翰遜已清楚表示，不想再次全國封城，希望民眾遵守防疫措施。

封城說法源於世界衛生組織前官員科斯特洛（Anthony Costello），他在Twitter發文，引述政府內部消息人士指，英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）曾建議約翰遜兩周內全國封城。科斯特洛的最新帖文已作出修正，指收到新的消息，惠蒂不支持封城。

約翰遜周三曾堅定地表示，不希望再次封城，形容會帶來災難性經濟衝擊，是完全錯誤，會用盡方法阻止。

【BNO移民】倫敦最貴劏房叫價近千萬 貴過威爾士城堡

英國失業惡化 BNO移民點算好

英國自解除封城後，疫情漸漸惡化，近期反彈速度加快，周三單日新增確診近4000宗確診，開始迫近3月高峰期水平，倘無法壓低增長，趨勢持續，約翰遜縱千般不願，英國再次封城可能性不能完全排除。

責任編輯：林建忠

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