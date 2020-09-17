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【歐洲第二波疫情】英國澄清無意封城 約翰遜：會帶來經濟災難

環球社會熱點 18:31 2020/09/17

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【歐洲第二波疫情】英國澄清無意封城 約翰遜：會帶來經濟災難

新型冠狀病毒疫情肆虐英國，最新單日新增確診個案迫近4000宗，英國疫情愈爆愈勁，當地傳有政府或兩周內重啟全國封城。衛生部政務次官阿格（Edward Argar）澄清並無其事。首相約翰遜早前表明，封城會帶來經濟災難。

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阿格（Edward Argar）接受英國天空新聞（Sky News）訪問，稱知悉傳媒關注英國會否封城，但他在於衛生部內部未有聽聞。他強調，首相約翰遜已清楚表示，不想再次全國封城，希望民眾遵守防疫措施。

封城說法源於世界衛生組織前官員科斯特洛（Anthony Costello），他在Twitter發文，引述政府內部消息人士指，英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）曾建議約翰遜兩周內全國封城。科斯特洛的最新帖文已作出修正，指收到新的消息，惠蒂不支持封城。

約翰遜周三曾堅定地表示，不希望再次封城，形容會帶來災難性經濟衝擊，是完全錯誤，會用盡方法阻止。

按英國政府向國會的最新報告，英國政府只會在英格蘭東北部地區局部封城，禁止不同住戶接觸，實施旅遊限制，並要求酒吧餐廳只可營業至晚上10時。

【BNO移民】倫敦最貴劏房叫價近千萬 貴過威爾士城堡

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英國自解除封城後，疫情漸漸惡化，近期反彈速度加快，周三單日新增確診近4000宗確診，開始迫近3月高峰期水平，倘無法壓低增長，趨勢持續，約翰遜縱千般不願，英國再次封城可能性不能完全排除。

責任編輯：林建忠

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