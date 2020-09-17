▲ 東亞銀行違規存放客戶證券13年 遭證監會罰款420萬元

證監會公布，東亞銀行 （00023） 因沒有依監管規定分開存放客戶證券，被證監會譴責及罰款420萬元。證監會表示，案件由金管局轉介、東亞自行報告事件。

證監會指，東亞銀行在2003年4月1日至2016年12月5日期間，長達逾13年間沒有將分別存放於兩名外部保管人（即中央結算及交收系統和Sumitomo Mitsui Banking Corporation， Tokyo）所維持的帳戶內的客戶證券與自營證券分開保管。

雖然東亞銀行在其內部電子會計紀錄內已識別出有關客戶證券，但證監會指出，東亞沒有遵守有關持牌法團須將客戶證券保管在被指定為信託帳戶或客戶帳戶的獨立帳戶內的監管規定。

證監會表示，是次處分已考慮未有證據顯示有客戶因而損失，東亞發現違規後已將客戶證券、自營證券分開存放，東亞採取糾正行動加強其內部系統和監控措施，而且與證監會調查和紀律行動時表現合作。

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編輯：麥德銘