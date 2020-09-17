【中東核危機】沙特據報擁9萬噸鈾礦 足夠生產核燃料

沙特阿拉伯擁有的鈾礦石蘊藏量，據報已經足夠在本土生產核燃料，甚至有餘力出口，令人關注沙特接下來會否有意發展核武。雖然美國嚴厲制裁伊朗，以阻止其核計劃，但沙特的舉動將決定會否觸發新一輪中東核危機。

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英國《衛報》報道，一份由中國地質學家為沙特政府準備的報告顯示，沙特境內3個分別位處中部和西北部的地區，蘊藏了超過9萬噸鈾礦石。

調查推算，沙特的鈾礦蘊藏量不只足夠其準備興建的反應堆使用，甚至還有餘力出口。

雖然身為石油大國，但沙特近年有意發展核能，並希望透過本身擁有的鈾礦生產核燃料，從而達到能源自結自足。當局便邀請了一批中國地質學家協助找出沙特境內蘊藏的鈾礦。

這項調查在2019年進行，參與的除了沙特當局，還包括核工業北京地質研究院（BRIUG）和中國核工業集團（CNNC）。相關單位全部未對報道置評。

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美國卡內基國際和平研究院的核政策專家希布斯（Mark Hibbs）指出，假如有意發展核武，靠自給自足是最好，因為部分海外供應商會要求買家承諾只作和平用途，於是便不能以之生產核武。

其實不只伊朗，沙特在核武發展方面的相關言論和動作，都備受美國和盟友關注，特別是沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾經於2018年揚言，一旦區內敵人伊朗發展出核彈，沙特也會盡快跟隨。

而且，沙特缺乏透明度，也叫國際社會擔心。沙特曾經透過小批量的方式，迴避國際原子能機構（IAEA）監察，即使IAEA如今要求全面調查，亦遭到沙特阻撓。

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責任編輯：陳啟賢