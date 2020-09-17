【富士康母企】鴻海傳最高出價競購馬來西亞晶圓廠Silterra 涉足晶圓代工

▲ 鴻海傳加入競購馬來西亞晶圓代工廠商Silterra，目前為所有競購者中出價最高。

外媒報道，鴻海（Foxconn）加入競購馬來西亞晶圓代工廠Silterra，鴻海對Silterra的估值為1.25億美元（約9.69億港元），在所有競購者中出價最高。消息人士表示，鴻海願意支付高於當地競購者的溢價，但要求取得Silterra的控股權。

其他競購者據報包括德國的X-FAB，以及馬來西亞當地的Green Packet和Dagang Nexchange財團。

台灣媒體報道，鴻海表示不評論市場傳言。有市場人士指出，鴻海不排除透過收購方式切入晶圓代工領域，鴻海集團積極布局半導體領域，但也審慎規劃資本支出，對於投資蓋晶圓廠態度審慎，鴻海若能透過收購方式切入晶圓代工領域，將是不錯的策略。

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編輯：陳健婷