  • 30°C
香港時間 : 2020917日 (四) 18:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【富士康母企】鴻海傳最高出價競購馬來西亞晶圓廠Silterra 涉足晶圓代工

即市財經 17:58 2020/09/17

分享：

鴻海傳加入競購馬來西亞晶圓代工廠商Silterra，目前為所有競購者中出價最高。

外媒報道，鴻海（Foxconn）加入競購馬來西亞晶圓代工廠Silterra，鴻海對Silterra的估值為1.25億美元（約9.69億港元），在所有競購者中出價最高。消息人士表示，鴻海願意支付高於當地競購者的溢價，但要求取得Silterra的控股權。

其他競購者據報包括德國的X-FAB，以及馬來西亞當地的Green Packet和Dagang Nexchange財團。

台灣媒體報道，鴻海表示不評論市場傳言。有市場人士指出，鴻海不排除透過收購方式切入晶圓代工領域，鴻海集團積極布局半導體領域，但也審慎規劃資本支出，對於投資蓋晶圓廠態度審慎，鴻海若能透過收購方式切入晶圓代工領域，將是不錯的策略。

相關文章：

【中芯股價】國際半導體行業組織警告美國勿把中芯列黑名單

【中芯國際】中芯據報減用美國半導體設備　爭40納米晶片年內不用美設備

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳健婷

收購 鴻海 富士康 馬來西亞

上一篇文章

【新股IPO】福祿控股暗盤曾升1.5倍後縮至48%　一手帳面賺約1650元（不斷更新）

下一篇文章

法巴：中國全年經濟增長2.5%　科網企業有望跑羸大市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股近39萬人認購　超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】福祿控股近39萬人認購　超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？
【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？