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【浪遊隨筆@iM網欄】斯里蘭卡，印度洋的明珠（一）—可倫坡(Colombo)

名人薈萃 20:01 2020/09/17

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繼上次連續四篇帶大家到吉爾吉斯， 今次我們一轉到南亞的島國斯里蘭卡。 斯里蘭卡有很多別名，印度洋的明珠，印度洋上的眼淚。 不過無論是什麼別名， 這是一個多姿多彩，充滿不同景色，文化的一個小島國。

第一篇，在出發到斯里蘭卡其他地方之前，我們先在首都來一個市內觀光。

說到可倫坡，很多人第一次來斯里蘭卡旅遊，都會選擇略過此城，認為這裏不值得停留。或許因為斯里蘭卡其他地方的景色比這裡更加吸引。但其實，可倫坡也有其可愛之處。 可倫坡曾被葡萄牙，荷蘭，及英國統治， 整個城市樓下不少殖民地的古建築。我們的酒店位於可倫坡的要塞區 (Fort Area) ， 這裏是可倫坡的政府及商業辦公地。 國會大樓呈現著典雅的殖民風格。 然而， 著名的荷蘭醫院(Dutch Hospital) ， 雖曾經是提供海上商人以及殖民政客醫療服務的地方，至今已遺留下荷蘭殖民風格的建築，且已改建成為商店及餐廳，給遊客們提供休閒的選擇。

再走遠一點，離開了要塞區(Fort Area) ，來到了國立博物館 (National Museum) 。 這裏展示了斯里蘭卡的歷史發展。不過，最值得參觀的是博物館的外形。這座潔白的建築物充滿著英式的建築風格，連同週邊的綠草，感覺十分舒暢，值得來這裏逗留一個下午。

    點擊圖片放大

參觀完後，再來一個英式下午茶(High Tea) 。 來到這個充滿英國殖民的地方，又怎能錯過？這裏介紹位於可倫坡Mount Lavinia區的Mount Lavinia Hotel。 酒店的建築風格同樣是英國殖民建築特色。 遊人可在酒店餐廳內， 一邊望著泳他，一邊品嚐著名的英式下午茶。我們兩人點了一份，再加一杯紅茶，埋單合共港幣一百多元，即每人幾十元價錢便享受到酒店級下午茶，價錢非常超值。

望著火車軌看日落（作者提供）

可倫坡沿岸是一條火車路線，從可倫坡要塞火車站(Colombo Fort Staton) 通往斯里蘭卡南部城市。到了黃昏時間，這裏是看日落的聖地，有不少人站在火車軌上拍照， 一邊觀賞海景， 一邊看火車經過。 不過站在火車軌上要小心，因為火車經過的速度快而靜。雖然火車班次不算很頻密， 但也要小心為上，以免發生意外。

    點擊圖片放大

可倫坡有一間非常著名的海鮮餐廳，叫Ministry of Crab。這是專門食烤蝦蟹的。最大的蝦可以有兩三隻手板大。來到斯里蘭卡又怎能錯過？ 吃過晚飯， 可以到Colombo City Centre 購物商場逛街。 裏面有一個商店專賣斯里蘭卡不同地方的茶葉。 大家都聽過啲嘢蘭卡著名的錫蘭紅茶。 茶葉的包裝，大小，品種，來自斯里蘭卡不同區域的茶葉，都可以任君選擇。

總括覺得， 可倫坡值得在發掘斯里蘭卡其他地方之前，來一兩天市內觀光。會發現這裏 的美實在超乎想像。

 

[Let's 講旅行：斯里蘭卡Facebook Live]

第一集：4/9/2020　

第二集：11/9/2020　

第三集：18/9/2020 9pm

第四集：25/9/2020 9pm

斯里蘭卡，對於港人來說，好像理解，但又不太理解。這是個甚麼地方？有些人想起錫蘭紅茶，有些人以為很像印度或馬爾代夫，有些人以為很有東南亞風味。。。

我在2014年踏足了這遍土地。本來以為打算去一次便算，誰知這一次就令我愛上了這個地方！一個只有台灣一倍多面積的印度洋小島，竟然擁有這樣多元化的景包，從英國，歐洲殖民地氣息建築，到歷史遺跡，到宗教聖地，到絕美海灘，到山區茶田，到優閒小鎮，更可近距離觀看野生大象，嘆傳統英式下午茶。。。到2019年頭，我再一次踏足這地，再一次深入去探索這個美麗的島國。作為印度洋的名珠，這個名字絕非簡單。

這次 Facebook Live內容豐富，我打算分開4集去介紹斯里蘭卡：

第一集：繁華都市之可倫坡(Colombo) 至康提 (Kandy)，及大象孤兒院(Pinnawala Elephant Orphanage) 4/9, 9pm

第二集：金三角與歷史遺跡 --- 丹布拉(Dambulla) ，獅子岩(Sigiriya) ，波龍納魯沃 (Polonnaruwa) ，阿魯拉德普納(Anuradhapura) 11/9 9pm

第三集：高山與茶田 --- 努沃勒艾利亞(Nuwara Eliya) --- 哈普特萊(Haputale) --- 艾拉 (Ella) 18/9 9pm

弟四集：西南部海灘渡假區與沿海要塞 --- 加勒古城(Galle) ，米瑞莎海灘(Mirissa Beach)，以及欣賞斯里蘭卡獨有的高蹺釣魚方式（stilt fishing ）。25/9 9pm.

期待能跟大家暢談斯里蘭卡，用不同的角度去欣賞這個有印度洋名珠之稱的島國！

 

 

 

作者_ Stephen Mak簡介：

旅遊寫作人，中亞及高加索旅行團策劃人。從小因愛上旅遊，對世界文化及風土人情產生濃厚興趣。 為了實現夢想， 於2018年自資出版了「 邂逅中亞高加索 」一書，並於去年 跟旅行社合作策劃及舉辦中亞，高加索及摩洛哥旅行團。希望能將這份旅遊的熱誠傳遞給更多人，以生命影響生命。

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撰文 : Stephen Mak

欄名 : 浪遊隨筆

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