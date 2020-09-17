【口罩供應】愛的家周五起一連三日夥卓悅　以優惠價出售多款口罩

全球學校復課在即，口罩製造商愛的家FAMILY MASK宣佈，本周五（18日）起一連3日舉行「口罩普及化」計劃，除在各區多個主要屋村商場設立6個熊仔快閃站，同時聯同卓悅 （00653） 22間分店，合共全港設28個銷售點，以優惠價發售愛的家FAMILY MASK多款口罩。

是次愛的家出售的口罩包括ASTM Level 3的V99香港生產口罩，每個平均價1.2元，同場亦會以優惠價發售多款潮流口罩，如FAMILY MASK皇牌款式「十彩繽FUN」及中童、兒童口罩。

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編輯：陳韻妍