法巴：中國全年經濟增長2.5%　科網企業有望跑羸大市

▲ 中國在疫情下持續復蘇，法國巴黎銀行料明年經濟增長由8.1%下調至7.5%。

法國巴黎銀行表示，中國在疫情下持續復蘇，上季的經濟增長表現強勁，法巴預計，今年第4季經濟增長由6.8%下調至6.3%，今年全年經濟增長2.5%，又料明年經濟增長由8.1%下調至7.5%。

法巴中國首席經濟學家陳興動表示，內地供應端的復甦速度較需求要快，他又指，內地經濟會持續復甦至明年，不過中美關係影響下，中國經濟仍有壓力，料未來幾多年中國將聚焦在內需。內地零售方面，他認為零售業開始出現增長，但內地的消費意慾仍然處於疲弱狀態。

他認為，人民幣將持續走強，疫情削弱消費需求，令中國減少進口，但醫療衛生用品帶動整體出口，貿易盈餘令人民幣得以強勢，他料年底會升值至6.75-6.8兌1美元，明年進一步升至6.62水平。

法巴環球市場部東亞區策略主管及亞太區股票及衍生品策略主管呂成表示看好大型科網企業，目前科網股形勢與20年前科網股爆破不同，認為疫情下科網企業得以受惠，更料科技企業表現會繼續跑贏大市。

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