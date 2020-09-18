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【保就業計劃】第二期計劃涉72億 有2萬個僱主獲批

環球政經 16:30 2020/09/18

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第二期保就業計劃接獲近18.5萬份申請，政府發言人表示已在周三(16號) 通知首批2萬名申請成功的僱主，涉及工資補貼72億元，承諾受薪僱員人數近29萬。在首班獲批的人士之中，幾乎均在第一期獲批補貼，當中有23% 違反計劃第一期的承諾，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額，或要求他們繳交罰款。

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【失業率】最新失業率維持6.1%　失業大軍增近6,000人：【下一頁

發言人又指，97%僱主被扣除的補貼金額佔其6月或7月補金額少於5%。另外，「保就業」秘書處已透過手機短訊和電郵通知成功申請人士，或申請人可登入保就業計劃網站查詢。

 

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責任編輯:潘曉豐

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