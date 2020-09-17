【疫市求生】服裝貿易生意疫下大跌　下半年反彈靠甚麽？

▲ 服裝製造商MsENVY從事出口及內銷業務，市場包括西班牙、土耳其、澳洲、日本、俄羅斯等地。（MsENVY提供）

新冠肺炎疫情一度令服裝貿易停擺，服裝製造商MsENVY從事出口及內銷業務，市場包括西班牙、土耳其、澳洲、日本、俄羅斯等地，並有小量出口到美國。今年3至6月生意跌幅最嚴峻，銷售額大跌9成。要疫下求生，需控制成本和不斷增值，務求在疫情穩定時，生意盡快回復。

MsENVY執行董事王明𡝗接受本報專訪時表示，銷往各地時，需留意服裝的尺碼不同外，風格亦是成功促成生意的重要一環，例如日本公司喜愛簡約、不暴露的服裝，並重視細節位；土耳其喜愛色彩鮮艷且飄逸款式。雖然近日美國禁止新疆棉花及其製成品進口，但她直言，棉花購自廣東等地，貨源又未特別加價，故未受到影響。

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邊裁員邊增推新款

王指出，爆發新冠肺炎後銷售額大跌，為降低成本，裁減內地三分之一員工。不過，她為了鼓勵士氣和疫後盡快回復生意，當時加強設計部開發新服裝款式和印花，即使4月份未有生意，員工不斷有新工作，公司亦能預先做好準備，並會每星期發送新款式給客戶，加強與客戶的聯繫。

她稱，海外企業在6月份起陸續重啟後，相信受惠於推出約300個新款服裝及250個印花等一系列準備工夫，客戶有更多選擇下更多定單，截至8月上旬的定單與去年同期相若。惟她又指，定單增加的原因之一，估計亦與同業減少有關，皆因有過去認識卻從未下單的客戶，今年亦與其合作。她預計下半年銷售額，較去年增加了30%。

參加網展 爭取每一個機會

設計新款外，還需要加強宣傳和推廣，尋找新客源。王指出，以往會參加不同的實體展覽，向買家展示新布料及款式，而面對面洽談較易了解雙方背景，買家可親手感受產品的手工和質量，更易建立信任。

然而，今年只能參加網上展覽，她形容「有一個機會接觸新客好過無」。不過，她以貿發局夏季採購匯為例，局方協助配對買賣雙方，展後亦與日本和杜拜的新客戶了解並洽談合作，相信亦有助開拓新客源。

記者：馬意文