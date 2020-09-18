【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】大有學問！生奶芝士和消毒奶芝士

▲ 生奶芝士和消毒奶芝士，大有學問！

芝士由牛奶、山羊奶、綿羊奶或者其他動物奶去製作，不同的奶類會令芝士各有獨特味道和特色。作為製作芝士的主要原材料，如何去處理新鮮擠出的奶亦會對芝士味道和保存造成影響。奶類有三種處理方式：

巴士德消毒法 (Pasteurisation)：將牛奶加熱至攝氏65度以殺死所有細菌

低溫加熱奶 (Thermised Milk)： 將牛奶加熱至攝氏55度殺死有害細菌同時保留部分有益細菌

生奶 (Raw Milk)：未經任何消毒，製作芝士時會將奶加熱至攝氏30度，溫度剛好足夠令牛奶發酵形成乳酪，但不能殺死細菌

生奶是最古老的方式，人們對於生奶製成的芝士抱不同看法，一方面有人相信生奶製成的芝士味道天然有層次，另一方面亦有人指出生奶芝士容易含有害細菌和病原體，對人體健康造成危害。

大部分歐洲國家，特別是法國，都堅守以最天然的方式飼養動物，從而得到高質素的奶類，認為生奶製作芝士既天然又有保證。而美國情況恰恰相反，美國食品藥品監督管理局的條例規定，所有供人們食用或飲用的奶類必須先經過消毒，而消毒過後未能符合成為「可供飲用」的奶類，就會評級為「製作食品用」的奶。這些次級的奶類亦會用作製作芝士。同時美國禁止進口任何熟成60日以下生奶製作的芝士。某程度上剝削了美國人享受傳統生奶芝士的機會，例如：莫城布里芝士(Brie de Meaux)、諾曼第卡門貝爾芝士 (Camembert de Normandie)、雷布洛芝士 (Reblochon)及大多數的法國軟質芝士。不過現時也有部分生產商改用消毒奶製作傳統芝士以符合美國市場。

到底兩者的味道有什麼分別？芝士愛好者就表示生奶芝士散發出不同地域風土條件的味道，不同的氣候、土壤、降雨量、日照等等都造就獨一無二的滋味。生奶在芝士製作過程中，細菌可以幫助芝士發酵，加快熟成，保護芝士抑制病原體增長，同時益菌可以促進腸道消化。但當奶類經消毒後，不論有害或有益的細菌全部被殺死，也就失去這部分的益處。

農場由生產奶類到製作芝士都親自監督，品質容易控制。但因應市場對芝士需求大幅上升，手工製作芝士供不應求，工廠應運而生。工廠收集由不同農場生產的奶，難以保證奶類在未消毒情況下的食品安全，亦難以監察運輸期間和器皿等是否完全不受污染，因此收集得來的奶類需要消毒殺菌。此外奶類消毒處理後，製作出來的芝士味道和質感統一，符合工廠大批量製造的要求。

香港有很多款式的生奶芝士，一般包裝上都清楚列明，有「原產地名稱保護」(PDO/AOP/DOP)認證的則大部分均是生奶芝士，例如：莫城布里芝士(Brie de Meaux)、諾曼第卡門貝爾芝士 (Camembert de Normandie)、帕爾馬芝士 (Parmigiano Reggiano)。不過我認為我們不應該只因生奶或經消毒奶去選擇芝士，這是一個知識去了解芝士，亦令你品嚐芝士時多一重享受。消毒奶製作的芝士不比生奶製作的差，只是各有特色各有喜好。雖說日常之中實在對生奶太多誤解，不過其中一點需要注意，生奶始終含有多種細菌，免疫力弱的人士，例如孕婦、老人及幼兒，應要避免食用。

▲ 製作農場手工芝士的第一步是要用最優質的生奶

▲ 多款法國生奶芝士

▲ 阿爾卑斯山區有最佳的風土條件製作生奶芝士

▲ 在德國國王湖山區試飲新鮮生奶及食新鮮芝士

▲ 諾曼第卡門貝爾芝士 (Camembert de Normandie) 是生奶製作芝士，有「原產地名稱保護」(PDO/AOP/DOP)認證

作者_Joey Hau侯浩言簡介： 荷蘭華僑，回流香港8年。嚮往荷蘭寫意生活之餘，更熱愛香港這個家的親切。近年全心投入芝士行列，並考獲歐洲認證芝士大師級證書資格，想將各款芝士的味道、歷史、禮儀、食物配搭和健康知識等等分享給大家，同遊芝味之旅。

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