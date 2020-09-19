【玄人‧峰語@iM網欄】老天爺早有安排 擇日產子是否有違天意？

為人父母，都想為自己的子女作最好的準備，因此近年坊間興起了擇日剖腹產子的風氣。很多人都問我，擇日產子是否有違天意？破壞了大自然的定律呢？坦白說，我深信萬事萬物都有其因緣際會，佛家說是因果、信命的人認為是天意。問題是，我們是人，天意難測，擇日產子是破壞天意？還是天意安排一個算命人為將出世的新生命安排時間？根本無人可知！這種雞與雞蛋的關係，無謂費神去深究。

我對剖腹產子有另外見解，它本身是醫學進步的產物，是幫助一些難以正常生產的孕婦減低生產時的風險，是一種科學的體驗。如果科學的出現是有違天意，那世上很多東西都是逆天而行。從人性角度出發，父母為自己的BB選擇時間出世，絕大部份都是希望BB身體健康、讀書聰明、成為一個有用的人。平心而論，如果擇日剖腹產子是可以為社會多添一個有用、正面、健康的人，絕對是一種「善業」行為。

不少人都認為，如找師傅擇日剖腹產子，就一定可以擇一個最好的時間。對不起，事實並非如此。每個孕婦都有一個預產期，如果是正常的剖腹，最理想的時間是BB之37至40周歲期間，換言之，可選擇的日子只有20日左右。以我過去幫人擇日產子的經驗，這短短20日當中，真正好的日子，其實只有2至3日，如要配合吉時，極其量只有1至2日。還有，就算可以有幸擇了一個吉日吉時，也要看醫院有沒有床位、醫生有沒有擋期，因此，要為BB選一個好的時間出世是一件很艱難的事，要幾個因素因緣際會下，才可以成事，如果要不是老天爺「首肯」，基本上是沒可能的，換個角度而言，這是否是順應天意而行呢？

我認為產日產子的精要在於在有限的選擇下，將不好的日子剔除，選擇一個較佳的時間，但這個時間，仍然是有瑕疵的，可能是事業上大有成就，姻緣一般、健康不佳。我相信這是老天定下來的遊戲規則，以「易理」去解釋，一陰一陽之為道、萬物都有正有反，人也是一樣而已。

幾年前，我有一個女性朋友要求我為其腹中男嬰擇日出世，她本身是頗經濟能力，而以我所知她的另一半家底亦非常豐厚，按理，要擇一個好日子應該沒有難道。很奇怪，我選了3個很好的時間給她，但3個時間都沒可能生產，原因醫生長假期未返，沒有擋期。結果我推了此樁生意，亦建議她不如交由老天安排，試試自然生產，因為我認為以他兩夫婦的身家及地位，自然生產的也應該是好命人了。

後來，朋友選擇了自然生產，但最後因中途出了岔子而要捱一刀，BB出生時間仍算不俗，但跟我心目中認為他應有的「好命」，仍有點距離。後來再看其紫微斗數的盤，筆者發現其父母宮位竟出現破格，主父母離異，這點我一直都想不通。一個月後，她才告訴我她與丈夫決定離異，而她早在11月時已有此決定，只是希望BB出世後其先生會回心轉意，我才恍然大悟，為何擇來擇去，都不可以將好日子送給BB，原來，老天爺早有安排了。



作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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