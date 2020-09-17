【失業率】最新失業率維持6.1%　失業大軍增近6,000人

政府統計處今日（17日）公布最新6至8月失業率維持6.1%，失業人數增至24.83萬人，比今年5月至7月增至5,800人。就業不足人數亦由13.6萬人上升至14.92萬人，增加約1.32萬人。就業不足率由3.5%上升至最新的3.8%，屬沙士後高位。

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與消費及旅遊相關行業的最近失業率由5月至7月的10.8%微升0.1個百分點至10.9%，同樣屬沙士後高位，就業不足率亦急升0.9個百分點至5.9%。另外，餐飲服務活動業的失業率和就業不足率亦高企，分別是14.4%及8.3%。建造業的失業率和就業不足率分別為11.1%和8.1%。

本港的總就業人數由5月至7月，363.7萬人上升3,400人至約364萬人。勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場即使有『保就業』計劃，6至8月仍然嚴峻。雖然本地疫情在9月開始逐步緩和，但全球疫情仍然反覆，勞工市場在短期內仍將面對壓力。

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責任編輯:楊子瑩