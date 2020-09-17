【阿里雲棲大會】阿里發布首款物流機器人「小蠻驢」　每日可送遞500個包裹

▲ 阿里雲在第12屆雲棲大會上發佈一系列創新產品，除了發表首部如手掌大小的雲計算機「無影」外，也同時推出用於實現「最後一里」送遞的自動物流機器人「小蠻驢」。

阿里巴巴 （09988） 集團旗下阿里雲在第12屆雲棲大會上發佈一系列創新產品，除了發表首部如手掌大小的雲計算機「無影」外，也同時推出用於實現「最後一里」送遞的自動物流機器人「小蠻驢」。該送遞機器人由阿里巴巴達摩院開發，每程可運送多達50個包裹，充電一次便可覆蓋62英里（或100公里）。

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阿里巴巴發佈的首款機器人「小蠻驢」，集成了達摩院最前沿的人工智能和自動駕駛技術，該移動機器人每天可於指定社區或校園內內送遞估計多達500個包裹，以應對中國對「最後一里」快遞不斷增長的需求。

▲ 阿里推出的最新移動送遞機器人，將支援阿里巴巴物流平台菜鳥在中國的社區、校園和辦公園區提供服務。

透過強化學習技術，即便在擁擠的環境中，「小蠻驢」仍可自行規劃路線，保證送遞效率。而透過其高清定位技術，即使在微弱甚至沒有全球定位系統訊號的情況下，機器人也可正常運行。此外，藉達摩院自主研發的異構計算平台、三維點雲語義分割技術和深度學習，「小蠻驢」亦可識別障礙物，及提前數秒便可預測到行人和車輛的移動，提升人機安全。

據悉，阿里巴巴已註冊成立小蠻驢智能科技公司，推進機器人的研發和量產落地。至於消費者的應用方面，則可透過菜鳥或淘寶流動應用程式，選擇合適的運送時段。機器人將於預定時間到達指定目的地，用戶只需簡單輸入從應用程式取得的密碼，即可領取包裹。

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阿里雲智能總裁張建鋒表示，新零售和服務業的迅速發展，將帶動快遞需求激增。阿里推出的最新移動送遞機器人，將支援阿里巴巴物流平台菜鳥在中國的社區、校園和辦公園區提供服務。未來也可將技術應用在其他類型的機器人上，如機場的服務機器人或是觀光景點的旅遊指南機器人等。

責任編輯：施雯雯