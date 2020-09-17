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【量子電腦】IBM科研藍圖：2023年量子電腦將突破1000位元

科技 17:45 2020/09/17

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科技巨擘IBM近日就公布其量子電腦硬件的研發藍圖，冀望2023年能研發出1,000位元以上的量子電腦。

近年環球科技發展高速，就連高深科技 - 量子電腦亦漸受關注。科技巨擘IBM近日就公布其量子電腦硬件的研發藍圖，冀望2023年能研發出1,000位元以上的量子電腦。

根據外媒Tech Crunch報導，IBM計劃明年推出127量子位元處理器，2022年就升級至433量子位元，2023年研發出超過1,000位元的量子電腦，並期終有一日能推出超過100萬位元的設備。

>>>【中芯國際】國際機構將警告美國　莫將中芯國際列「黑名單」

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此外，IBM團隊目前亦正開發一種用於存放更大型處理器的「稀釋冷卻箱（Dilution Refrigerator）」，並研發一種可以連接多個單位，類似現時多核心基礎架構般的技術。

IBM的最終目的是，將量子互聯連接稀釋冷卻箱，每個冷卻箱都有100萬個量子位元，就像將所有網絡連接超級電腦一樣，創造出一個能夠改變世界的大規模並行量子電腦。

早在2000年，IBM已經投入量子電腦技術研究，2010年，已經研發出多量子位元的處理器。2016年，IBM就推出僅有5位元的量子電腦，1年後，IBM的20位元量子電腦問世。到了2019 年，IBM的新量子運算中心開幕，同時推出第一台擁有53位元量子電腦。今年更宣布推出代號為IBM Quantum Hummingbird的65位元量子電腦處理器。

＞＞＞【疫市營商】AlipayHK開放小程式　助商戶建立電子銷售方式

責任編輯：李彥煒

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