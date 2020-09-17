【電子支付】工銀亞洲推虛擬Visa信用卡　消費現金回贈1.5%　可加入Apple Pay

面對虛擬銀行來襲，傳統銀行近來動作多多。工銀亞洲今日宣布，聯同Visa推出全港首張Visa虛擬電子信用卡「ICBC Visa虛擬電子信用卡」，不設無實體卡配套。客戶即日起可透過工銀亞洲電子渠道申請，一批即用。

全新客戶申請「ICBC Visa虛擬電子信用卡」，可享高達150元免找數簽賬額迎新優惠。經網上成功申請及獲批核「ICBC Visa虛擬電子信用卡」之全新客戶，額外獲取50元免找數簽賬額。憑ICBC Visa虛擬電子信用卡消費及繳費，現金回贈1.5%。

客戶可使用「ICBC Visa虛擬電子信用卡」進行線上購物支付，亦支持實體店消費，用戶可將虛擬電子信用卡加入至WeChat Pay或Alipay HK，以及工銀亞洲手機銀行內的移動支付（適用於Android手機用戶），或綁定至Apple Pay（適用於IOS系統手機用戶）。此外，客戶每次使用「ICBC Visa虛擬電子信用卡」進行支付時，均需要輸入一次有效動態密碼，以保障交易安全。

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責任編輯：葉卓偉