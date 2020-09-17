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【人民幣】人民幣升勢停不了 外資行鬥牛頻上調人幣目標價

即市財經 17:49 2020/09/17

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人民幣連日上升，外資行紛上調人民幣在岸價預測。

聯儲局續放鴿，料零息至少維持3年，專家相信將刺激包括人民幣等非美貨幣的升勢停不了；而外資大行亦鬥牛，爭相上調人民幣的預測，澳新銀行（ANZ）剛把今年底在岸價兌美元的目標價，由6.85大幅調升至6.7，明年底的預測亦從6.7調升至6.6。綜觀多間業界的最新預估，目前今年最牛睇6.7，明年料衝上為6.5新高。

而被散戶股民稱為「宇宙最強」的高盛，剛亦上調人幣預測，料未來12個月由6.7升至6.5；這是繼東方滙理從本來是7.05的預期，大舉調升至明年尾目標高見6.5的最牛預估以來，另一大行睇好，較滙豐及大摩預測的6.6樂觀。

專家論及今年底人幣在岸價目標︰

●6.7︰滙豐、澳新銀行、華僑永亨銀行經濟師李若凡、ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈、星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享及東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤齊料6.7；

●6.75︰東亞銀行 （00023） 高級外匯市場策略師葉澤恆料6.75；

●6.8︰上商研究部主管林俊泓料6.8；

●6.85︰摩根大通及瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰齊料為6.85；

●6.9︰中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文料6.9；

●6.93︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧的年底目標價則料6.93。

美元下半年轉弱 或再推升人幣滙價

那邊廂，放眼更長綫，業界對明年底的在岸價預測暫不太多，7位業界中，最進取是高盛及東方匯理齊料6.5；光大銀行顏劍文、澳新銀行及滙豐皆料6.6；ING銀行為6.73；而星展香港高級經濟師周洪禮的最新預估為6.87。

其實，乘美元於下半年起轉弱，且自從聯儲局主席鮑威爾於8月底的全球央行年會後，發表鴿派言論後，外資已開始對人民幣滙價鬥牛，紛紛調升在岸價的今明兩年預測。舉滙豐為例，由本來今明兩年齊料6.95，最新上調至今年底見6.7，明年底更挑戰6.6。

昨晚鮑威爾再暗示長期低息，業界關注會否掀新一輪人民幣滙價調升浪；不過，南洋商業銀行經濟及策略研所主管卓亮今天（9月17日）認為，人幣近期在追落後下，升勢未免有點過急，預計短期內在6.75至6.85區間上落。

此外，專家料末來兩周港銀續的加息戰停不了，畢竟本月底為季結；適逢中秋及內地黃金周的長假，在「雙節效應」下，相信跨境資金偏緊，遂令港銀爭相加息備戰，早作部署。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 人民幣

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