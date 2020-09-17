【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？

雖然樓市交投好轉，發展商也加快賣樓，惟部份業主仍要減價賣樓，特別是極低層單位。利嘉閣萬達人說，藍田麗港城2座低層F室，實用面積517平方呎，放盤約一個月，原開價710萬元，終減價40萬元，以670萬元易手，實用呎價約12,959元。

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值得留意的是，據滙豐網上估價網顯示，上述單位約值699萬元。換言之，上述單位成交價銀行估值平29萬元。被問到何解業主平價賣樓，萬達人說，上述單位處於極低層，質素一般，若不平賣，其實很難易手，又說疫情爆發前，即市道暢旺時，兩房造價約810萬元至820萬元，雖然近期疫情緩和，睇樓客增多，惟現時樓價仍未回升到當時水平。他續說，麗港城本月至今，累錄9宗成交，現時約有150個單位放盤，叫價由730萬元起。

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事實上，數日前，屋苑也錄700萬元以下成交。香港置業胡耀才說，麗港城15座低層F室，實用面積517平方呎，以669萬元易手，實用呎價僅12,940元，低市價約5%。在這前提下，其實業主也難叫高價賣樓。

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