【英國脫歐】約翰遜讓步 內部市場法案啟動要先過國會

英國首相約翰遜提出的「內部市場法案」被指與脫歐協議抵觸,倘動用或違反國際法,在保守黨巨大國會議席優勢下雖順利過關,但黨內不滿之聲仍強烈,約翰遜據報已向黨內反對派妥協,同意動用法案前,先交國會審批。

英國廣播公司(BBC)報道,約翰遜(Boris Johnson)已同意保守黨內反對派要求,願調整「內部市場法案」(Internal Market Bill),增設限制,訂明法案啟動前,須先讓國會投票表決。

約翰遜力推的內部市場法案,在北愛問題上凌駕並抵觸脫歐協議,備受黨內批評。上議院議員、蘇格蘭檢察總長Lord Keen更辭職抗議,辭職信稱自己作為司法官員,無法認同約翰遜的政策意圖。

約翰遜突然同意讓步,予國會決定權,BBC分析認為,可避免下周黨內反對議員高調表態,但未必足以釋除上議院的疑慮,法案仍有可能遇上阻滯。

BBC政治編輯庫恩斯伯格(Laura Kuenssberg)早前警告,法案或在上議院遇上更強烈反對聲,據報不少具法律背景的上議員仍認為,不應支持以故意違反國際法的法律,Lord Keen的辭職或令他們的態度更堅決。

工黨影子財相文禮彬(David Miliband)反對法案,指法案有潛在違法風險的問題,仍未解決,會損害英國聲譽,危害脫歐協議。約翰遜則辯稱,歐盟與英國談判談時或立心不良(may not be negotiating with the UK in good faith)。

責任編輯:林建忠