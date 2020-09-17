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【英國脫歐】約翰遜讓步 內部市場法案啟動要先過國會

環球政治 17:25 2020/09/17

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英國首相約翰遜提出的「內部市場法案」被指與脫歐協議抵觸，倘動用或違反國際法，在保守黨巨大國會議席優勢下雖順利過關，但黨內不滿之聲仍強烈，約翰遜據報已向黨內反對派妥協，同意動用法案前，先交國會審批。

英國廣播公司（BBC）報道，約翰遜（Boris Johnson）已同意保守黨內反對派要求，願調整「內部市場法案」（Internal Market Bill），增設限制，訂明法案啟動前，須先讓國會投票表決。

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【英國脫歐】歐盟總理：若是戴卓爾 不會破壞脫歐協議【下一頁】

約翰遜力推的內部市場法案，在北愛問題上凌駕並抵觸脫歐協議，備受黨內批評。上議院議員、蘇格蘭檢察總長Lord Keen更辭職抗議，辭職信稱自己作為司法官員，無法認同約翰遜的政策意圖。

約翰遜突然同意讓步，予國會決定權，BBC分析認為，可避免下周黨內反對議員高調表態，但未必足以釋除上議院的疑慮，法案仍有可能遇上阻滯。

BBC政治編輯庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）早前警告，法案或在上議院遇上更強烈反對聲，據報不少具法律背景的上議員仍認為，不應支持以故意違反國際法的法律，Lord Keen的辭職或令他們的態度更堅決。

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【英國脫歐】英公務員收指引 執行涉違法任務應先請示上司【下一頁】

工黨影子財相文禮彬（David Miliband）反對法案，指法案有潛在違法風險的問題，仍未解決，會損害英國聲譽，危害脫歐協議。約翰遜則辯稱，歐盟與英國談判談時或立心不良（may not be negotiating with the UK in good faith）。

責任編輯：林建忠

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