【疫市營商】AlipayHK開放小程式　助商戶建立電子銷售方式

新冠肺炎疫情改變了本港市民的生活方式，愈來愈多市民轉用流動支付，商戶亦踴躍尋求「零接觸」銷售方式。為促進經濟復甦，AlipayHK今日向本港商戶提供開放式小程式，讓商戶可以快速擁有自己的「應用程式」，可將服務或產品搬到網上做生意。

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用戶透過AlipayHK即可連接到各商戶的專屬應用程式。小程式是為商戶提供除iOS及Android以外的第三種自己營運和管理的「應用程式」，AlipayHK僅提供基礎技術框架和平台，商家可根據需要制定小程式裡的內容和將商品上架，有關小程式內的資料和數據均直接經由商戶伺服器處理，商戶可自主掌控自己的小程式和所有營運安排。

Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真表示，AlipayHK希望透過開放小程式帶動整個流動支付生態圈發展，幫助商戶輕鬆面對疫情零售「新常態」。開發小程式旨在幫助不同類型的商戶建立屬於他們的電子銷售方式，未來集團將會更落力拓展小程式的可能性，使它能適用於更多不同的日常生活服務，如掃碼點餐、尊貴會員系統等等，為用戶、商戶、甚至技術開發及流動支付上。

多個商戶進駐AlipayHK小程式

即日起，中國移動香港率先於小程式內推出電子錢包上台服務，5分鐘即可完成上台；Circle K將於AlipayHK加入OK齊齊印，消費自動儲獎賞；吉野家隨後亦會加入，屆時打開AlipayHK即可預先點餐及付款。

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責任編輯：蘇穎琪