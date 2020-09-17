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泰國推長旅遊簽證 免簽證最多延長至9個月但仍需隔離

環球社會熱點 17:02 2020/09/17

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泰國推長旅遊簽證 免簽證延長至9個月但仍需隔離

為挽救受新冠肺炎嚴重打擊的旅遊業，泰國推出「特別旅遊簽證」（Special Tourist Visa, STV）。在新計劃下，旅客免簽證日數會由90日，最多延長至270日、即9個月，但入境客仍須接受隔離。新措施預計每年可為泰國帶來120億泰銖（近30億港元）的收入。

泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）周二（15日）表示，內閣原則上通過STV審批，計劃主要吸引想來泰國長旅行的遊客。他形容，STV是應對疫情帶來挑戰的出路，希望國民支持這個振興經濟的新計劃。

泰國擬10月准旅客入境 隔離可享陽光海灘【下一頁】

泰國有意開關 料每日准千名旅客入境【下一頁】

STV下月起接受申請，直至2021年11月。持STV人士入境泰國的旅客，須於指定酒店或醫院隔離14日，也需遵守泰國的防疫措施。

政府助理發言人Traisuree Taisaranakul稱，STV由旅遊及體育部提出，旨於吸引高消費旅客來泰，有助旅遊業及相關企業復甦。政府預計，每周需為STV旅客安排2至3班航班，每個月可增加10億泰銖的收入。

泰國掀部長辭職潮 痛失「經濟政策沙皇」【下一頁】

【泰國王室】被廢近一年 泰國廢妃獲泰王恢復頭銜 【下一頁】 

責任編輯：鄧燕君

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