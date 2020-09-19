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【新冠肺炎】印度醫院增機械人互動服務　助患者與親友交流

環球政經 11:32 2020/09/19

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印度一間醫院已增設客戶服務機械人米特拉（Mitra）巡邏病房，將新冠肺炎患者與親友聯繫起來。

這項服務主要用於無法使用手機通信的患者，機械人的一雙眼睛配備了面部識別技術，可以記錄與其互動過的人，而附在其胸部的平板電腦，可讓患者看到親人和無法進入病房的醫護人員。

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Mitra在印地語的意思為「朋友」，在2017年因在活動中與印度總理莫迪（Narendra Modi）互動而聞名。

研發機械人的公司負責人Yatharth Tyagi表示，該機器人由總部位於班加羅爾的初創公司Invento Robotics開發，研究費用為100萬盧比（約10.5萬港元）。他補充指，專家的遠程諮詢工作也會透過米特拉完成，減少他們被感染的風險。

印度的新冠肺炎確診病例已突破500萬宗，11日內增逾百萬宗，情況嚴峻。

 

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責任編輯：梁翠麗

疫情 莫迪 班加羅爾 印度 肺炎 新冠肺炎 機械人 新冠肺炎疫情

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