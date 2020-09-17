【疫市營商】MoMA Design Store期間限定店 　登陸K11 MUSEA

上一篇文章
【會員優惠】恒基地產七大商場 推綜合會員計劃
期間限定店（Pop-up Store）成為近年零售業吸引的大熱招數之一。MoMA Design Store宣布，由9月17日至11月底，於K11 MUSEA開設期間限定店「The Record Shop」，將羅列二十世紀最具代表性的搖滾音樂與設計作品，如黑膠唱片及書籍，為消費者帶來流行藝術消費體驗。
【獨家發售】Klook 9月21日售Snoopy Run門票 首設虛擬跑後備方案
「The Record Shop」期間限定店將設置多張由流行音樂到搖滾、Hip Hop、爵士樂以至 Indie 各門各派中最舉足輕重的歌手和樂隊的經典唱片，主打包括來自紐約現代藝術博物館永久館藏、超過 45 張由普普藝術大師 Andy Warhol、小野洋子及 Raymond Pettibon 設計限量版唱片封套的全新黑膠唱片，上述唱片均於期間限定店及香港 MoMA Design Store 公開發售。 另外，期間限定店更特別發售多款來自國際頂級音響品牌 Brionvega、TEAC、Denon及 Marshall 的黑膠唱盤、揚聲器及頭戴式耳機。
事實上， MoMA Design Store香港店已於 K11 MUSEA 開業一年，品牌特別於9月11至27日舉辦購物派對回饋粉絲；顧客在周末期間凡購物滿500元即享9折；滿1000元享 85 折；滿2000元享8折。
【疫市營商】AlipayHK開放小程式 助商戶建立電子銷售方式
【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會
責任編輯：蘇穎琪