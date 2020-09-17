【疫市營商】MoMA Design Store期間限定店 　登陸K11 MUSEA

▲ MoMA Design Store於K11 MUSEA開設期間限定店「The Record Shop」。（MoMA Design Store提供圖片）

期間限定店（Pop-up Store）成為近年零售業吸引的大熱招數之一。MoMA Design Store宣布，由9月17日至11月底，於K11 MUSEA開設期間限定店「The Record Shop」，將羅列二十世紀最具代表性的搖滾音樂與設計作品，如黑膠唱片及書籍，為消費者帶來流行藝術消費體驗。

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「The Record Shop」期間限定店將設置多張由流行音樂到搖滾、Hip Hop、爵士樂以至 Indie 各門各派中最舉足輕重的歌手和樂隊的經典唱片，主打包括來自紐約現代藝術博物館永久館藏、超過 45 張由普普藝術大師 Andy Warhol、小野洋子及 Raymond Pettibon 設計限量版唱片封套的全新黑膠唱片，上述唱片均於期間限定店及香港 MoMA Design Store 公開發售。 另外，期間限定店更特別發售多款來自國際頂級音響品牌 Brionvega、TEAC、Denon及 Marshall 的黑膠唱盤、揚聲器及頭戴式耳機。

▲ 「The Record Shop」期間限定店將設置多張舉足輕重的歌手和樂隊的經典唱片。（MoMA Design Store提供圖片）

▲ 「The Record Shop」為消費者帶來流行藝術消費體驗。（MoMA Design Store提供圖片）

事實上， MoMA Design Store香港店已於 K11 MUSEA 開業一年，品牌特別於9月11至27日舉辦購物派對回饋粉絲；顧客在周末期間凡購物滿500元即享9折；滿1000元享 85 折；滿2000元享8折。

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責任編輯：蘇穎琪