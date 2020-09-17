【美息動向】超低息延至2023仍不滿 市場叫價太高?

美國聯儲局昨晚公開市場委員會（FOMC）會後聲明，調高美國今年經濟預測的同時，亦為貨幣政策發表新指引，加入儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）早前有關「平均通脹目標」（average inflation target）的說法，各理事更預期目前近零息將維持至2023年，較上次開會時的2022年再延後一年。

惟金融市場似乎仍拒絶收貨，美股道指升幅急收窄300多點至約36點，科技股納指更倒跌0.5%收市，港股今日更顯著下跌近400點。

鮑爾威稱若無刺激方案 經濟將走樣

有投資界人士指出，市場並非對儲局調高經濟預測，以及延長超低息預測年期感不滿，而是對鮑威爾在記者會上的言論感憂慮。鮑威爾一再敦促國會通過新刺激經濟方案，否則經濟前景可能遠較預期差勁。

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儲局現預測美國今年GDP-3.7%，較6月時預期的-6.5%顯著上調。鮑威爾明言，這預測是建基於國會推出新經濟刺激方案，若刺激方案缺席，失業率攀升、房屋拖欠按揭遭收樓，將為經濟構成風險。

儲局雖重申超低息延至2023年，每月1,200億美元買債模規亦會持續，並承諾用盡所有工具支持經濟，惟以鮑威爾最近2次FOMC會後記者會不斷敦促國會通過推出刺激經濟方案來看，儲局可用工具明顯有限，市場正是對此感憂慮。

超低息長期維持 提升估值長綫利好

惟拉濶一點看，儲局單是明確表態延長超低息多1年，並引入「平均通脹目標」的新指標，表明當通脹超越2%目標「一段時間」，才會考慮加息，本身已是美股以至全球股市的重大利好消息。

須知零息環境長期維持，美債息率亦將長期低企。10年美債息現低於0.7厘，以美債息作為無風險投資回報指標而言，美債息偏低相對令投資者願意接受較低回報，在估值上反映可享較高市盈率，成為股市中長綫向好的最強後盾。

撰文：劉德斌

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