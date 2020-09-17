  • 30°C
香港時間 : 2020917日 (四) 17:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

聯儲局維持零息至2023年　人民幣急升後高位回調

即市財經 16:58 2020/09/17

分享：

隔夜聯儲局一如預期維持政策利率不變，並確認在新的平均通脹目標機制的政策框架下，允許通脹溫和地超越2%目標一段時間後才會加息。聯儲局同時公布最新利率預測，暗示將維持零息至2023年年底。議息會議後美元曾反彈至93.5水平，聯儲局並未有採取更為激烈手段刺激經濟，例如收益率曲綫線措施，加上美股持續下跌，避險情緒升溫，投資者先行把美元短倉結束獲利離場。

人民幣亦從16個月高位回調，一度跌至6.78水平。事實上，人民幣從5月份近7.2水平的的低位已經反彈近6%，短期或出現較大回調壓力，不少企業或趁人民幣強勢進行售滙。另一方面，美元近日有企穩迹象，一旦出現更大力度反彈，人民幣將會進一步回調。儘管中美貿易協議維持不變，中美緊張關係仍會為人民幣滙價帶來風險，隨著11月美國大選逼近，特朗普或製造十月驚奇挽回選情，有關風險實在不容忽視。另一方面，人行持續調高人民幣中間價，默許人民幣升值，現時人民幣一籃子指數仍然低於年內高位，加上中國出口數據穩健，人行或持較為開放態度容許人民幣升值。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 脫歐風險重燃　英鎊連跌5日
2020/09/10
脫歐風險重燃　英鎊連跌5日
外幣滙穗 - 歐元高位回調　人幣升勢回歸
2020/09/03
歐元高位回調　人幣升勢回歸
外幣滙穗 - 市場靜待鮑威爾演說　人民幣強勢再下一城
2020/08/27
市場靜待鮑威爾演說　人民幣強勢再下一城
外幣滙穗 - 美元下探兩年低位　人幣挑戰6.9關口
2020/08/20
美元下探兩年低位　人幣挑戰6.9關口
外幣滙穗 - 美元彈金價急回　人民幣再試近月高位
2020/08/13
美元彈金價急回　人民幣再試近月高位
外滙 外滙貨幣 美國聯儲局 議息 特朗普 中國人民銀行 通脹 人民幣 美元 中國

上一篇文章

【退休調查】理想退休金額需440萬　安聯：超過一半在職人士沒信心達到理想退休生活

下一篇文章

【雲棲大會】阿里巴巴張勇：健康碼改變政府治理城市　「所有人都是物聯網的一個端」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】福祿控股近39萬人認購　超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】福祿控股近39萬人認購　超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？
【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）