聯儲局維持零息至2023年　人民幣急升後高位回調

隔夜聯儲局一如預期維持政策利率不變，並確認在新的平均通脹目標機制的政策框架下，允許通脹溫和地超越2%目標一段時間後才會加息。聯儲局同時公布最新利率預測，暗示將維持零息至2023年年底。議息會議後美元曾反彈至93.5水平，聯儲局並未有採取更為激烈手段刺激經濟，例如收益率曲綫線措施，加上美股持續下跌，避險情緒升溫，投資者先行把美元短倉結束獲利離場。

人民幣亦從16個月高位回調，一度跌至6.78水平。事實上，人民幣從5月份近7.2水平的的低位已經反彈近6%，短期或出現較大回調壓力，不少企業或趁人民幣強勢進行售滙。另一方面，美元近日有企穩迹象，一旦出現更大力度反彈，人民幣將會進一步回調。儘管中美貿易協議維持不變，中美緊張關係仍會為人民幣滙價帶來風險，隨著11月美國大選逼近，特朗普或製造十月驚奇挽回選情，有關風險實在不容忽視。另一方面，人行持續調高人民幣中間價，默許人民幣升值，現時人民幣一籃子指數仍然低於年內高位，加上中國出口數據穩健，人行或持較為開放態度容許人民幣升值。