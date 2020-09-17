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【雲棲大會】阿里巴巴張勇：健康碼改變政府治理城市　「所有人都是物聯網的一個端」

即市財經 16:57 2020/09/17

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阿里巴巴張勇指，健康碼改變政府治理方式

阿里巴巴 （09988） 舉行年度開發者大會「雲棲大會2020」，阿里巴巴主席張勇發表主題演講，講述疫情加速雲應用和普及。阿里巴巴有份協助杭州、浙江省等地建立「健康碼」出行制度，張勇稱疫情除了令健康碼運用應運而生，也令阿里巴巴提倡「雲+端」的願景全面實現。

想到當萬物互聯後，所有人都是物聯網的一個端的時候，其實健康碼的產生就是自然而然的事情。

張勇在發言中續稱：

大家都因為有一個健康碼，才能夠在疫情中自由地在社會上流動、旅行，給中國的防疫治疫的工作提供新可能。

張勇續指，健康碼令每個人都有機會走到數字化，因為這碼使一個城市的固定人口、流動人口、所有人軌跡都能基於一個碼和他健康狀態聯繫在一起。

張勇稱，阿里巴巴團隊在大年初一前後緊急組織起來，從杭州緊急地開發、部署，最終健康碼從杭州走向全國，「成為中國在抗疫中一道亮麗的風景線」。

阿里巴巴在雲棲大會也發布兩款新產品，包括雲電腦和自動配貨機器人，詳情可看【下一頁

他認為，阿里巴巴有機會利用小小的碼，改變社會對健康治理的走向，能夠幫助中國在防疫、復工、復產各方面，利用健康碼做到全世界的典範。健康碼改變了社會之間、人與人之間的關係，也改變了政府、公共服務部門在疫情中如何治理城市和居民間互動，同時改變企業和員工間的關係。

張勇也舉例旗下辦工室、社交應用程式「釘釘」，指出疫情間釘釘在企業學校廣泛使用，最高峰有100萬個班級同時在線上上課，阿里雲累計調動10萬台服務器資源，支持好用戶工作和教育的用戶體驗。

隨疫情後，張勇表示，越來越多用戶習慣釘釘工作，數字化工作協同的方式，令多年習慣的工作方式改變。他認為，現時已是雲時代、算力和技術高度結合的時代，疫情的發生加速推動和普及。

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記者：麥德銘

疫情 物聯網 張勇 阿里巴巴－SW（09988） 健康碼 杭州 阿里雲 阿里巴巴

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