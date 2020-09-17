【退休調查】理想退休金額需440萬　安聯投資：超過一半在職人士沒信心達到理想退休生活

▲ 報告顯示，在職人士距離理想退休的金額差距逾90萬元。

安聯投資退休信心調查顯示，疫情及環球經濟不明朗因素影響下，受訪者對退休前景受到打擊，超過一半的受訪者對退休生活信心轉弱。在職人士又認為，達到理想退休生活需要約440萬元。

調查報告顯示超過一半（54%）的受訪者沒有信心能達到理想的退休生活，只有少於2成的受訪者能達到理想的退休生活。報告顯示，在職人士累積退休金額達近350萬元，距離理想退休的金額差距逾90萬元。

投資環境充滿挑戰底下，調查報告指出，近8成的千禧世代受訪者（25歲至34歲）於未來12個月將調整投資組合，其首選的投資策略為中長線資本增值及定期派息。退休人士的首選投資策略則為保本、定期派息為主。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，現時投資者對一些有下行風險保障(downside protection)的產品有興趣，但要留意這類產品需要費用。他又建議，定期派息的投資策略當中，不可單一依靠股票或債券作收息，資產配置需多元化。

安聯投資是次調查於今年6月13日至29日期間進行，合共訪問819名收入1.2萬元以上的在職人士及158名流動資產達20萬港元以上的退休人士。

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