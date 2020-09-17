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【強積金MPF】宏利首推派息類MPF基金 目標年度化派息率4厘

即市財經 16:40 2020/09/17

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宏利下周一將推出MPF退休收益基金，目標年度化派息率4厘。

宏利為響應積金局早前提出的退休後投資方案，宣布推出宏利MPF退休收益基金，將通過分發派息至成員強積金帳戶的方式提供定期及穩定收益，目標年度化派息率4%，預期每月派息一次，將於下周一（21日）正式推出。

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，該基金是非保證基金，不保證派息次數、金額，但目標做到年度化派息率4%，基金中20%至60%會投資股票及與股票相關資產，其餘將投資於債券、存款等。他指，希望通過投資有穩定派息的股票及投資級別企業債券，達成基金派息目標。

若強積金成員在65歲以下，派息將自動再投資於退休收益基金，成員年屆65歲或以上派息將自動再投資於宏利MPF利息基金，預計到2021年首季度末，成員可從宏利MPF利息基金分期提款。成員退休前基金管理費為1.3%，退休後為0.99%。

吳清發表示，希望為MPF成員提供多一個選擇，令他們在65歲後仍能透過強積金積存財富、產生長期資本收益增長，新基金將覆蓋「供款階段」及「提款階段」的退休投資方案。

吳清發續指，8月以「永久離港」提早取走強積金（MPF）宗數有所回落，即使以今年首季度7600宗看，對比往年每年約3萬至3.6萬宗，事實上也沒有顯著的遞增。

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記者：陳健婷

 

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