【中芯國際】國際機構將警告美國　莫將中芯國際列「黑名單」

▲ 國際半導體產業協會（SEMI）計劃向美國政府發出警告，提議不要將中芯國際列入「黑名單」，並指有關行動會讓美國技術優勢受損。

繼華為後，美國繼續制裁中國企業，連中芯國際（00981）或難逃厄運。近日按外媒報導，國際半導體產業協會（SEMI）計劃向美國政府發出警告，提議不要將中芯國際列入「黑名單」，並指有關行動會讓美國技術優勢受損。

根據綜合外媒報導，SEMI在信件中草擬並指出，中芯國際若列入黑名單後，將使美國企業更難向該公司供貨，或損及美國技術優勢，因為美國設備和材料年度銷售額中，有高達50億美元都來自中芯國際。該協會預計最快本周向美國商務部部長羅斯發信提出要求。

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該協會指，若將中芯國際列入「黑名單」，或讓人覺得美國商品交付「不可靠」，恐打擊美國的全球市佔率。該協會表示：「我們將敦促美國商務部認真考慮，將中芯國際列入「實體清單」可能對美國工業、經濟和國家安全會產生哪些直接及長期不利影響。」

中國外交部發言人趙立堅日前回應，「美國考慮將中芯國際列入實體名單」一事時表示，中方已多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場，並指美方破壞市場經濟原則，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，將損害美國國家利益和自身形象，奉勸美方停止打壓外國企業的做法。

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責任編輯：李彥煒