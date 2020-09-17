【5G手機】Sony發布Xperia 5 II旗艦5G手機　6.1吋屏設4色選擇

▲ 索尼（Sony）在綫上發布會正式推出Xperia 5 II，新機提供120Hz屏幕刷新率，並支援5G網絡，將在今年秋季推出。

索尼（Sony）新一代旗艦手機終於現身，官方於（17日）在綫上發布會正式推出Xperia 5 II，新機延續上一代的輕巧設計，提供120Hz屏幕刷新率並支援5G網絡，將在今年秋季推出。

Sony最新發布的Xperia 5 II，搭載高通S865處理器，手機設有6.1 吋FHD+ 屏幕，另外更首度支援120Hz屏幕刷新率，以及240Hz的觸控掃描率，觸控反應較上一代Xperia 5提升約35%，提供更流暢的遊戲體驗，可滿足遊戲玩家需求。

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▲ Xperia 5 II支援120Hz屏幕刷新率，可提供更流暢的遊戲體驗。（網上發布會截圖）

另外，Xperia 5 II為全球首部具備4K HDR 120fps慢動作影片拍攝功能的手機，支援以24fps格式錄製成高達5倍慢動作的影片。而新機亦回歸採用3.5mm耳機孔設計，內置4,000mAh 電池容量，並支援快速充電。

Xperia 5 II設有三鏡頭相機，配備3種多功能焦距鏡頭，另外採用源自Sony Alpha相機技術的Photography Pro拍攝介面，提供更快更準的AF / AE拍攝功能。

官方表示，Xperia 5 II設有黑色、藍色、玫瑰木色和灰色，手機搭載Android10系統，將於今年秋季正式發售。

責任編輯：李寶如