AppleCare+更新服務條款　每年可獲2次意外損壞保障

▲ 蘋果日前悄悄更新了AppleCare+的服務條款，讓消費者可以享有每12個月最多兩次的意外損壞保障服務。

Apple在宣布推出新款Apple Watch series 6、Apple Watch SE，以及第八代iPad與新款iPad Air後，同時悄悄更新了AppleCare+的服務條款，讓消費者可以享有每12個月最多兩次的意外損壞保障服務。

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大部份的Apple硬件產品都會提供1年有限度保障，以及90日免費技術支援。用戶如需要額外的保障，都會考慮購買AppleCare+服務計劃，以獲得額外 1 年的保養以及多達2次的意外損壞保障服務。日前，Apple就將其服務升級，改為每12個月提供最多2次的意外損壞保障服務，即舊有的雙倍保養次數。

根據Apple公佈的最新AppleCare+服務計劃條款，每12個月就會提供最多2次因使用而導致意外損壞的保障服務，而任何未曾使用的保障將於首12個月後失效。至於在下一個12個月保障期限內，將重新獲得2次保障。換句話說就是，現時用戶只要購買AppleCare+服務計劃，在2年的產品保養期內，可以享用最多 4次意外損壞的保障服務。

Apple計劃將AppleCare購買限期延長至365日

新版AppleCare+服務條款將適用於各項Apple產品，包括iPhone、iPad、Apple Watch、Mac電腦、蘋果顯示器、Apple TV和HomePod等，而依照不同產品與維修細節，蘋果將會收取不同的維修費用。

責任編輯：施雯雯