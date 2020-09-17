【美國疫情】部分州死亡率上升 特朗普歸咎民主黨管治

美國疫情仍然嚴重，新冠肺炎已經導致超過20萬人死亡，而紐約州、加州和新澤西州的死亡率屬全美國前列，遭到總統特朗普批評，歸咎於是民主黨管治所致。但言論被批評是漠視共和黨管治的德州和佛羅里達州，新冠肺炎死亡率同樣高企。

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特朗普在白宮向記者表示，相比其他國家，美國處理疫情的表現不錯，只是部分藍色州分（即民主黨管治州分）的死亡率高。他續指：

「如果你們撇除藍色州分，我們做到一個水平，我不認為是世上任何國家都無法做到。我們（的死亡率）真的處於非常低的水平，除了有些州分，那些藍色州分、或藍色管治。」

（If you take the blue states out, we're at a level that I don't think anybody in the world would be at. We're really at a very low level but some of the states -- they were blue states, and blue-state management.）

如果按特朗普所言，觀望民主黨州分，紐約州、加州和新澤西州的死亡率是處於全美國前列，而這些州分佔有全美國最多的人口，紐約州和新澤西州更是較早遭到疫情侵襲。

但與此同時，死亡率高的州分還包括德州和佛羅里達州，德州是傳統共和黨州分，即紅色州分，佛羅里達州則搖擺州，現已共和黨控制。

民主黨批評特朗普的說法，強調即使是藍色州分，也是美國的一部分。民主黨全國委員會在Twitter發帖指：

「特朗普繼續把疫情政治化，新冠肺炎疫情並非關乎紅色或藍色州分，在10個人均感染最嚴重的州分，有9個也由共和黨州長管治。疫情影響每個美國人。」

（Trump continues to politicize the coronavirus, COVID isn't a red state or blue state issue. 9 of the 10 states with the most infections per capita have Republican governors. This virus has impacted all Americans.）

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責任編輯：陳啟賢