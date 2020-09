【美國疫情】部分州死亡率上升 特朗普歸咎民主黨管治

美國疫情仍然嚴重,新冠肺炎已經導致超過20萬人死亡,而紐約州、加州和新澤西州的死亡率屬全美國前列,遭到總統特朗普批評,歸咎於是民主黨管治所致。但言論被批評是漠視共和黨管治的德州和佛羅里達州,新冠肺炎死亡率同樣高企。

特朗普在白宮向記者表示,相比其他國家,美國處理疫情的表現不錯,只是部分藍色州分(即民主黨管治州分)的死亡率高。他續指:

「如果你們撇除藍色州分,我們做到一個水平,我不認為是世上任何國家都無法做到。我們(的死亡率)真的處於非常低的水平,除了有些州分,那些藍色州分、或藍色管治。」

(If you take the blue states out, we're at a level that I don't think anybody in the world would be at. We're really at a very low level but some of the states -- they were blue states, and blue-state management.)