  • 31°C
香港時間 : 2020917日 (四) 16:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】部分州死亡率上升 特朗普歸咎民主黨管治

環球社會熱點 16:46 2020/09/17

分享：

美國疫情仍然嚴重，新冠肺炎已經導致超過20萬人死亡，而紐約州、加州和新澤西州的死亡率屬全美國前列，遭到總統特朗普批評，歸咎於是民主黨管治所致。但言論被批評是漠視共和黨管治的德州和佛羅里達州，新冠肺炎死亡率同樣高企。

【美國疫情】庫房乾塘無錢出糧 紐約公務員也放無薪假【下一頁】

【美國疫情】疾控中心主管：口罩比疫苗有用 特朗普出手澄清【下一頁】

特朗普在白宮向記者表示，相比其他國家，美國處理疫情的表現不錯，只是部分藍色州分（即民主黨管治州分）的死亡率高。他續指：

「如果你們撇除藍色州分，我們做到一個水平，我不認為是世上任何國家都無法做到。我們（的死亡率）真的處於非常低的水平，除了有些州分，那些藍色州分、或藍色管治。」
（If you take the blue states out, we're at a level that I don't think anybody in the world would be at. We're really at a very low level but some of the states -- they were blue states, and blue-state management.）

如果按特朗普所言，觀望民主黨州分，紐約州、加州和新澤西州的死亡率是處於全美國前列，而這些州分佔有全美國最多的人口，紐約州和新澤西州更是較早遭到疫情侵襲。

但與此同時，死亡率高的州分還包括德州和佛羅里達州，德州是傳統共和黨州分，即紅色州分，佛羅里達州則搖擺州，現已共和黨控制。

民主黨批評特朗普的說法，強調即使是藍色州分，也是美國的一部分。民主黨全國委員會在Twitter發帖指：

「特朗普繼續把疫情政治化，新冠肺炎疫情並非關乎紅色或藍色州分，在10個人均感染最嚴重的州分，有9個也由共和黨州長管治。疫情影響每個美國人。」
（Trump continues to politicize the coronavirus, COVID isn't a red state or blue state issue. 9 of the 10 states with the most infections per capita have Republican governors. This virus has impacted all Americans.）

【美國疫情】白宮也失守 特朗普承認再有職員確診【下一頁】

【美國疫情】「死亡婚禮」釀7死逾175人染疫【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

相關文章

澳洲警告Facebook如阻用戶分享新聞 恐削弱平台
今日
澳洲警告Facebook如阻用戶分享新聞 恐削弱平台
【美國疫情】紐約市無錢出糧 公務員也放無薪假
今日
【美國疫情】紐約市無錢出糧 公務員也放無薪假
【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠（訂戶專享）
今日
【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠（訂戶專享）
【美國示威】華府被爆想用軍用武器清場 如熱射線
今日
【美國示威】華府被爆想用軍用武器清場 如熱射線
【BNO移民】倫敦最貴劏房叫價近千萬 貴過威爾士城堡
今日
【BNO移民】倫敦最貴劏房叫價近千萬 貴過威爾士城堡
疫情 特朗普 美國共和黨 美國民主黨 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

英國失業惡化 BNO移民點算好（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%
【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%
【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大
【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大
【美國大選】群星杯葛社交平台 抗議不實信息影響選舉
【美國大選】群星杯葛社交平台 抗議不實信息影響選舉
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
歐盟總理承認既有外交政策無效 將仿美國制裁人權侵害者
歐盟總理承認既有外交政策無效 將仿美國制裁人權侵害者
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間16:00）