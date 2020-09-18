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英國亞馬遜銷售額達175億美元　僅納800萬美元公司稅

環球政經 11:33 2020/09/18

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根據亞馬遜周三（16日）公布的財務狀況顯示，儘管該集團在英國的銷售額超過175億美元，但其主要子公司Amazon UK Services Ltd.在2019年僅繳納了630萬英鎊（約800萬美元，6,318萬港元）的公司稅。亞馬遜表示，數字反映了其英國業務的基本狀況。

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亞馬遜表示：「公司稅是基於利潤而不是收入，並且鑑於零售業是一種競爭激烈且利潤率低的業務，我們的利潤一直很低。」

亞馬遜多年來在英國的稅收情況一直受到批評，上周亞馬遜發布了一份其對英國稅收的報告，報告顯示其在2019年繳交了2.93億英鎊的稅收，惟這是所有稅務的總額，當中包括國民保險、對僱員薪金的社會保障稅、營業稅、對進口貨物的稅款，以及土地購買的印花稅。

其他零售商表示，亞馬遜的做法比其他面對更龐大薪金支出和稅項的英國競爭對手更具優勢，造成不公平的營商環境。

 

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責任編輯：梁翠麗

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