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【瑞士錶出口】瑞士鐘錶8月出口跌幅收窄至11.9%　出口中國連升3個月

商業 17:30 2020/09/17

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瑞士鐘錶出口到中國連續第三個月錄得強勁增長，達44.9%。

新冠肺炎疫情衝擊下，奢侈品消費連月持續下降。據瑞士鐘錶工業聯合會發布的8月份報告顯示，出口額達13億瑞士法郎（約111.2億港元），按年下跌11.9%，與7月下跌17%相比，跌幅進一步收窄。

瑞士鐘錶出口跌幅收窄，值得一提是售價高於200瑞士法郎（約1,710港元）的手錶（出口價格），與7月份相比表現開始轉好，下跌幅度較小。惟售價低於200瑞士法郎（約1,710港元）的手錶（出口價格），跌幅仍嚴峻，未有改善。

中東市場有單位數增長
除此之外，瑞士鐘錶出口收窄亦受到部份國家及地區錄得增長所致，包括出口到阿聯酋增長8.3%，而出口到中國連續第三個月錄得強勁增長，達44.9%。報告提及，中國市場復甦的部份原因，是中國消費者增加在國內購買量，滅少在歐美及日韓等地的消費。這亦間接影響瑞士鐘錶出口到歐洲和部份亞洲市場的數量持續下降，例如出口到日本下跌24.5%。

是次報告更顯示，除中國以外的6大市場中，包括日本在內，出口均錄得跌幅。當中，香港按年下跌16.4%、美國按年下跌4.0%、英國按年下跌15.3%、德國按年下跌7.5%，使6大市場整體下跌2.6%。

責任編輯：馬意文

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