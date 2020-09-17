全球美容行業看高一線

本港疫苗持續緩和，隔離措施續上星期五放寬後，於本週五再進一步放寬，相信不少市民都急不及待外出逛逛，和親友到食肆相聚。筆者週末外出時看見大型商場人頭湧湧，「打卡」熱點的食肆更現數圈人龍，這是過去兩三個月久違了的景象。疫情緩和，限聚令放寬，市民的受抑壓的消費力馬上釋放，令零售業受惠。這並不是本港獨有的現象，全球多個城市亦如此。因應這情況，我們在疫苗研發的主題材中加入了一個投資理念——全球美容行業。這個行業包括了化妝品、皮膚護理、個人護理和香水。

我們有這樣的信念，原因有二。第一，美容行業的在整個週期表現出韌性。自2005年以來，這個行業的複合年均增長率（CAGR）為5%，即使是次按危機也沒有改變行業的趨勢。在2019年，這個行業的零售總額達到了4,990億美元的高峰，而個人護理產品佔最大份額49%，其次是皮膚護理產品28%。第二，「呵護自己」將成為新冠肺炎後新的口頭禪。愛美是人的天性，千禧世代的收入增加和對個人幸福感的重視，將金錢花費在自己身上，成為全球美容行業的主要動力。

大流行令網上銷售愈漸盛行，對全球美容行業也不例外。再者，細心觀察便會發現愈來愈多公司將經營業務擴展到美容產品上，原因很簡單——利潤豐厚。數據顯示，在2014年至今全球化妝品/個人護理行業的營業利潤率為18.0%，遠高於全球股票（9.4%）和全球非必需消費品（5.2%）的水平。而且我們相信這趨勢將持續。因此，我們認為一旦疫苗面世，全球美容行業將受惠。