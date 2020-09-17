  • 31°C
香港時間 : 2020917日 (四) 16:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

全球美容行業看高一線

即市財經 16:20 2020/09/17

分享：

本港疫苗持續緩和，隔離措施續上星期五放寬後，於本週五再進一步放寬，相信不少市民都急不及待外出逛逛，和親友到食肆相聚。筆者週末外出時看見大型商場人頭湧湧，「打卡」熱點的食肆更現數圈人龍，這是過去兩三個月久違了的景象。疫情緩和，限聚令放寬，市民的受抑壓的消費力馬上釋放，令零售業受惠。這並不是本港獨有的現象，全球多個城市亦如此。因應這情況，我們在疫苗研發的主題材中加入了一個投資理念——全球美容行業。這個行業包括了化妝品、皮膚護理、個人護理和香水。

我們有這樣的信念，原因有二。第一，美容行業的在整個週期表現出韌性。自2005年以來，這個行業的複合年均增長率（CAGR）為5%，即使是次按危機也沒有改變行業的趨勢。在2019年，這個行業的零售總額達到了4,990億美元的高峰，而個人護理產品佔最大份額49%，其次是皮膚護理產品28%。第二，「呵護自己」將成為新冠肺炎後新的口頭禪。愛美是人的天性，千禧世代的收入增加和對個人幸福感的重視，將金錢花費在自己身上，成為全球美容行業的主要動力。

大流行令網上銷售愈漸盛行，對全球美容行業也不例外。再者，細心觀察便會發現愈來愈多公司將經營業務擴展到美容產品上，原因很簡單——利潤豐厚。數據顯示，在2014年至今全球化妝品/個人護理行業的營業利潤率為18.0%，遠高於全球股票（9.4%）和全球非必需消費品（5.2%）的水平。而且我們相信這趨勢將持續。因此，我們認為一旦疫苗面世，全球美容行業將受惠。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 調整是為了走更長的路
2020/09/10
調整是為了走更長的路
星級展望 - 金價槓桿化的「淘金者」
2020/08/20
金價槓桿化的「淘金者」
星級展望 - 歐洲成熟市場高收益債券
2020/08/13
歐洲成熟市場高收益債券
星級展望 - 下調本地經濟增長預測　未來數月樓市有更多下行風險
2020/08/06
下調本地經濟增長預測　未來數月樓市有更多下行風險
星級展望 - 11月美國選舉 （下） ：不論結果如何　中美局勢緊張都將持續
2020/07/30
11月美國選舉 （下） ：不論結果如何　中美局勢緊張都將持續
美容

上一篇文章

【新股IPO】福祿控股暗盤曾升1.5倍後縮至48%　一手帳面賺約2100元（不斷更新）

下一篇文章

【配股潮】新高教跌7.4%險守配售價　折讓7.8%配售4400萬股、發行1億美元可換股債券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】福祿控股超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？
【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）