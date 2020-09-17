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颶風莎莉襲美國　多地現水浸　55萬戶停電

環球政經 17:58 2020/09/17

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颶風莎莉（Sally）於16日吹襲美國，帶來狂風暴雨，亞拉巴馬州及佛羅里達州的街道出現水浸及洪災。佛羅里達州當地）雨量錄得超過762毫米，為過去4個月的總雨量，至少有一人死亡，一人失蹤，有約55萬戶停電。

綜合外媒報道，2級颶風莎莉登陸亞拉巴馬州，目前已降為熱帶性低氣壓。國家颶風中心（NHC）表示，莎莉移動速度緩慢，徘徊在亞拉巴馬州南部及佛羅里達州部分地區。消防局長Ginny Cranor指出，暴風雨在4小時內降達4個月的雨量，市中心水浸高達1.5公尺（5英呎）。

暴風中心預料於當地時間9月17日，莎莉將移往喬治亞州和南卡羅來納州。

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責任編輯：黎淑雯

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