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澳洲警告Facebook如阻用戶分享新聞 恐削弱平台

環球社會熱點 16:13 2020/09/17

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澳洲競爭及消費委員會警告，Facebook阻止澳洲用戶分享新聞的行為，只會削弱該平台。

澳洲政府早前計劃立法，要求Facebook及Google等網企龍頭向澳洲傳媒付費。但Facebook威脅如澳洲立法，將會禁止澳洲人於Facebook分享新聞以逃避付費。澳洲競爭及消費委員會（ACCC）警告，Facebook阻止澳洲用戶分享新聞的行為，只會削弱該平台。

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ACCC主席西姆斯（Rod Sims）周四（17日）於視像會議表示，Facebook採取的行動，是對澳洲民主制度及平台用戶的一種恥辱（shame）。

他更警告Facebook也會遭到損害：

這也會削弱Facebook平台，就讓他們做決定。如人們無法從Facebook看到新聞，他們自然會到其他平台看新聞。

（It would also weaken Facebook, so it’s their call. If people can’t get their news from Facebook then they’ll go elsewhere to get their news.）

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ACCC目前仍就此與Facebook談判，未向澳洲政府正式提出建議。根據澳洲的提議，如網企與當地媒體未能順利達成協議，就會由仲裁員介入協助設定付款條件。但Facebook反對上述做法，認為設定付款條件會導致其支付無上限的使用費。

西姆斯強調，澳洲政府的計劃並非想向大型科企徵稅，也並非要補貼其他公司，而是認為市場缺乏競爭，希望解決市場力量失衡的問題。他警告Facebook如為逃避付費，而禁止澳洲地區用戶共享新聞，在其他地方的情況會更惡劣。

責任編輯：鄭錦玲

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