澳洲警告Facebook如阻用戶分享新聞 恐削弱平台

澳洲政府早前計劃立法,要求Facebook及Google等網企龍頭向澳洲傳媒付費。但Facebook威脅如澳洲立法,將會禁止澳洲人於Facebook分享新聞以逃避付費。澳洲競爭及消費委員會(ACCC)警告,Facebook阻止澳洲用戶分享新聞的行為,只會削弱該平台。

ACCC主席西姆斯(Rod Sims)周四(17日)於視像會議表示,Facebook採取的行動,是對澳洲民主制度及平台用戶的一種恥辱(shame)。

他更警告Facebook也會遭到損害:

這也會削弱Facebook平台,就讓他們做決定。如人們無法從Facebook看到新聞,他們自然會到其他平台看新聞。

(It would also weaken Facebook, so it’s their call. If people can’t get their news from Facebook then they’ll go elsewhere to get their news.)