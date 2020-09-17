General Motors 致力研發「空中汽車」 或成汽車市場未來發展方向？

根據外媒報道，通用汽車（General Motors）正研究「空中汽車」是否可行，同時研究市場需求是否足夠，而「空中汽車」亦很有可能成為美國汽車製造商未來發展方向。

通用汽車的CEO芭拉（Mary Barra） 於本周一向外界展示公司對發展「空中的士」興趣相當濃厚，同時指該公司的鈾電池系統應用範疇甚廣，「空中汽車」項目亦符合公司發展電動汽車的大原則。

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近年美國的汽車或交通工具主要以未來構想，早前美國網上購物平台Amazon及美國連鎖超市Walmart已經開始試用無人機運送貨物，今次通用汽車提出的「空中汽車」比無人機走得更前，不過到載人似乎還需要更長研究及試驗時間。「電動空中汽車」的概念源於幫助解決路面交通擠塞情況，如果車輛能在空中低飛行走，某程度可減輕路面負擔。

據投資網站《PitchBook》數據顯示，個人及公司投資者已經在超過100間「空中汽車」初創企業上投資超過23億美元（約180億港元）。消息人士指，通用汽車正權衡不同選項的輕重：應該自行發展或與其他汽車製造商合作或單純供應零件。

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這100間有意研發「空中汽車」的公司當中，有不少是傳統汽車製造商，包括現代汽車（Hyundai）今年1月承諾在2025年前將會投資15億美元（約120億港元）與Uber合作發展「空中的士」；豐田汽車（Toyota）亦在今年1月亦接受「空中的士」初創企業Joby價值5.9億美元（約46億港元）的投資；吉利汽車（Geely）及丹拿汽車（Daimler）就投資於德國的飛機製造商Volocopter，另外福士汽車（Volkswagen）旗下的保時捷（Porsche）亦正與波音公司（Boeing）合作開發電動飛行器，似乎一衆傳統汽車厰相當看好「空中汽車」的前景。

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責任編輯：翁嘉陽