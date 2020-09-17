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【香港出口】7月出口貨量跌2.3%　輸往美國跌18%

商業 16:34 2020/09/17

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本港今年7月商品整體出口貨量續跌。(資料圖片)

繼較早前發表7月份商品整體出口貨值按年跌3%後，政府統計處今日（17日）發表7月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，商品整體出口貨量按年下跌2.3%；商品整體出口價格則按年下跌0.5%。

【香港出口】港7月出口貨值跌3%　符市場預期

【香港出口】7月出口貨值跌3%　分析師及業界均料第4季跌幅擴大

今年首7個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌5.6%及7.6%；商品整體出口價格及進口價格分別下跌0.8%及0.7%。

輸往美國及印度的整體出口貨量跌幅最大，分別按年下跌18%和19%；而輸往日本（-12.1%）亦下跌。另一方面，輸往台灣（1.6%）及中國內地（內地）（4.8%）的整體出口貨量則上升。

與此同時，輸往日本（-3.3%）、美國（-1.4%）、台灣（-1.4%）及印度（-1.1%）的整體出口價格下跌。另一方面，輸往內地的整體出口價格則上升0.6%。

至於進口方面，7月份的進口貨量按年下跌2.2%。當中，來自日本的進口貨量錄得18.5%的雙位數字跌幅。同時，來自內地（-6.5%）的進口貨量亦下跌。另一方面，來自韓國（15.3%）、新加坡（18.4%）及台灣（47.0%）的進口貨量則錄得雙位數字升幅。
 
與此同時，來自新加坡（-4.1%）、韓國（-2.4%）、台灣（-2.0%）及內地（-1.4%）的進口價格下跌。另一方面，來自日本的進口價格則上升0.6%。

【香港出口】6月出口貨量跌0.6%　分析師：下半年續跌「應見不到正數」

責任編輯：朱悅瀅

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商品 出口貨值 政府統計處 貿易 香港 中國 日本 美國

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