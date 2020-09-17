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【收購Uber】德國物流初創Sennder　收購Uber歐洲貨運業務

環球政經 16:08 2020/09/17

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德國貨運初創公司Sennder周三（16日）表示，已以全股票交易方式收購了Uber的歐洲貨運業務，據知情人士透露，這筆交易估值不超過9億歐元（約82.9億港元）。作為交易的一部分，Uber將收購Sennder的少數股權。

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Sennder是一間成立於2015年的物流公司，每月處理5萬件貨物，這筆交易為Sennder於今年的第二次收購。交易完成後，Uber在阿姆斯特丹的歐洲貨運團隊將加入Sennder，Sennder亦表示將在該市建立新的辦事處。

Sennder今年6月收購了法國的競爭對手Everoad，並與意大利物流公司Poste Italiane建立了合資企業。 Sennder表示，目標在2024年達到10億歐元的收入。

 

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責任編輯：梁翠麗

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