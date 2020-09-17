不認「英女王」為元首 前英殖地巴巴多斯擬成共和國

前英國殖民地，位於加勒比海地區的島國巴巴多斯，總督梅森（Sandra Mason）宣布準備於明年11月成為共和國，將不再承認「英女王」為國家元首。白金漢宮回應指，全交由巴巴多斯民眾自行決定。

【新冠肺炎】查理斯王子出席活動 稱嗅覺和味覺仍未完全回復【下一頁】

改制聲明由總理莫特利（Mia Mottley）撰寫，再由梅森代表，於新一屆國會開會前演說，表示是時候擺脫殖民時代，形容巴巴多斯人民想要一個巴巴多斯元首，將為擁有完全主權踏出下一步，於下年11月慶祝巴巴多斯獨立於英國55周年時，成為一個共和國。

【Netflix好劇推薦】其實活得比誰都痛苦 戴安娜王妃背後鮮為人知的故事【下一頁】

據英國廣播公司，引述白金漢宮消息指，巴巴多斯改制共和國，不是一時決定，期間經過多次私下和公開討論。而白金漢宮及英國外交部，都分別指出，將交由巴巴多斯人民作出決定。

巴巴多斯自1966年宣布獨立，後與英國王室維持關係。若果最後成功成為共和國，巴巴多斯將為繼千尼達和多巴哥、多米尼加和圭亞那後，再有英國前殖民地成為共和國。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】