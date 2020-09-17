【劈價成交】匯璽一房劈價11% 即獲內地客以800萬承接 創屋苑二手1房戶新低

南昌站上蓋匯璽III於8月初正式收樓，過去兩月該盤租務交投急增，8月份全月約錄149宗成交，9月至今也錄52宗成交，日前屋苑7座高層C室1房單位以新高呎價63元租出。惟屋苑1期，同樣為一房單位日前錄得創屋苑二手新低呎價成交，其中I期2B座低層A室以800萬元成交，呎價僅21,390元。

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美聯物業營業經理黃永財表示，匯璽I期2B座低層A室，實用面積374方呎，屬1房間隔，業主趁SSD辣稅3年期鬆綁後，原以950萬元放盤，後連番減價，最終累減達100萬，最後獲持香港身份證的內地客以800萬元購入作自住用途，減幅約11%，折合實用呎價約21,390元，創二手1房戶新低。現時匯璽的平均呎價約24,000元水平，上述成交呎價較市價低出近11%。

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據了解，原業主於2014年4月以約762.52萬元購得，是次轉手帳面獲利37.48萬元，連洗費料明賺實蝕，蝕讓金額約50萬元。



黃永財說，現時匯璽I的買賣放盤量約逾100個，實用面積350平方呎的2房單位，入場費由850萬元起，至於實用面積約440平方呎的2房單位，叫價由1,200萬元起。他指出，普遍業主並不急於沽貨，故議價空間一般只有3%，至於放盤中約有10多%為內地業主持有，他們的叫價更高，根本不憂賣。

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記者：陳詠妍