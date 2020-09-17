【Apple Watch】CSL率先推出Apple Watch eSIM 家人共享服務

▲ 要完全發揮Family Setup功能，就必須使用LTE版本Apple Watch，而CSL Mobile日前就率先推出Apple Watch eSIM家人共享服務。

蘋果（Apple）秋季發布會經已舉行，Apple雖然沒有發布iPhone 12，不過就為我們帶來Apple Watch Series 6及iPad Air 4等多款新產品。當中Apple Watch加入Family Setup功能，可以用自己的iPhone為家中沒有iPhone的成員配對手錶。要完全發揮這個功能，就必須使用LTE版本Apple Watch，而CSL Mobile日前率先推出Apple Watch eSIM家人共享服務。

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CSL及1O1O宣佈，全港率先推出Apple Watch eSIM家人共享服務，由即日起，CSL及1O1O用戶只需每月加28元，就可以申請Apple Watch eSIM家人共享服務，可以與其他家庭成員共享主卡本地流動數據，並且會擁有eSIM獨立電話號碼，讓用戶可以隨時在Apple Watch使用，包括最新推出的Apple Watch Series 6及Apple Watch SE。

此外，CSL及1O1O客戶選購指定Apple Watch Series 6智能產品組合服務月費計劃，即可獲「5G Fast Pass」優先買機快證。當5G旗艦手機及相關5G服務計劃於日後推出時，客戶可憑「5G Fast Pass」優先買機快證，獲優先通知以登記預訂精選5G旗艦手機及適用之5G服務計劃。

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另外，CSL亦同時宣佈iPhone 12 系列早鳥優惠，包括以下2項：

1.凡登記csl.或1O1O指定5G服務計劃，即可獲贈1.2萬元手機禮券，可以在 iPhone 12正式推出曷作買機用。

2.凡登記指定csl或1O1O 5G 攜機上台服務計劃，當新iPhone推出時，客戶如選擇升級至即將推出的iPhone 5G上台服務計劃，便可享額外1,000元月費回贈的trade-in舊機一換一優惠。

責任編輯：施雯雯