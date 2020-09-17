  • 31°C
香港時間 : 2020917日 (四) 16:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Apple Watch】CSL率先推出Apple Watch eSIM 家人共享服務

科技 16:01 2020/09/17

分享：

要完全發揮Family Setup功能，就必須使用LTE版本Apple Watch，而CSL Mobile日前就率先推出Apple Watch eSIM家人共享服務。

蘋果（Apple）秋季發布會經已舉行，Apple雖然沒有發布iPhone 12，不過就為我們帶來Apple Watch Series 6及iPad Air 4等多款新產品。當中Apple Watch加入Family Setup功能，可以用自己的iPhone為家中沒有iPhone的成員配對手錶。要完全發揮這個功能，就必須使用LTE版本Apple Watch，而CSL Mobile日前率先推出Apple Watch eSIM家人共享服務。

【Apple Event】Apple Watch Series 6登場　健身服務Fitness+加持

【Apple Event】Apple推平價版Apple Watch SE　售2,199元起

CSL及1O1O宣佈，全港率先推出Apple Watch eSIM家人共享服務，由即日起，CSL及1O1O用戶只需每月加28元，就可以申請Apple Watch eSIM家人共享服務，可以與其他家庭成員共享主卡本地流動數據，並且會擁有eSIM獨立電話號碼，讓用戶可以隨時在Apple Watch使用，包括最新推出的Apple Watch Series 6及Apple Watch SE。

此外，CSL及1O1O客戶選購指定Apple Watch Series 6智能產品組合服務月費計劃，即可獲「5G Fast Pass」優先買機快證。當5G旗艦手機及相關5G服務計劃於日後推出時，客戶可憑「5G Fast Pass」優先買機快證，獲優先通知以登記預訂精選5G旗艦手機及適用之5G服務計劃。

【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼

另外，CSL亦同時宣佈iPhone 12 系列早鳥優惠，包括以下2項：

1.凡登記csl.或1O1O指定5G服務計劃，即可獲贈1.2萬元手機禮券，可以在 iPhone 12正式推出曷作買機用。

2.凡登記指定csl或1O1O 5G 攜機上台服務計劃，當新iPhone推出時，客戶如選擇升級至即將推出的iPhone 5G上台服務計劃，便可享額外1,000元月費回贈的trade-in舊機一換一優惠。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【Apple Event】新加坡政府夥Apple Watch　推兩年全民健康計劃LumiHealth
2020/09/16
【Apple Event】新加坡政府夥Apple Watch　推兩年全民健康計劃LumiHealth
【Apple Event】Apple推平價版Apple Watch SE　售2,199元起
2020/09/16
【Apple Event】Apple推平價版Apple Watch SE　售2,199元起
【Apple Event】Apple Watch Series 6登場　健身服務Fitness+加持
2020/09/16
【Apple Event】Apple Watch Series 6登場　健身服務Fitness+加持
【5G手機】Galaxy Z Fold 2 5G「舊機一換一」　CSL開放預訂
2020/09/10
【5G手機】Galaxy Z Fold 2 5G「舊機一換一」　CSL開放預訂
【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼
2020/09/02
【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼
組合 5G csl Apple 1O1O iPhone Apple Watch iPad eSIM

上一篇文章

【中芯國際】國際機構將警告美國　莫將中芯國際列「黑名單」

下一篇文章

亞馬遜宣布推Podcast服務　將提供獨家節目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】Apple秋季發布會懶人包　一文看清蘋果有何新品？
【每日焦點】Apple秋季發布會懶人包　一文看清蘋果有何新品？
Facebook推「虛擬替身」功能　可自行創建虛擬角色及Stickers
Facebook推「虛擬替身」功能　可自行創建虛擬角色及Stickers
【網絡攻擊】Check Point網絡威脅指數　揭8月惡意軟件排名
【網絡攻擊】Check Point網絡威脅指數　揭8月惡意軟件排名
【中美角力】內地企業禁員工用蘋果iPhone　違者直接開除
【中美角力】內地企業禁員工用蘋果iPhone　違者直接開除
【新加坡vs香港】蘋果夥新加坡推全國健康計劃　專家提三建議籲香港借鑑
【新加坡vs香港】蘋果夥新加坡推全國健康計劃　專家提三建議籲香港借鑑
【Apple Event】iOS 14正式版即將上線　介面翻新加強個人化
【Apple Event】iOS 14正式版即將上線　介面翻新加強個人化