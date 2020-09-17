美國黑人女子遭便衣警槍殺 家屬和解獲賠1200萬美元

美國一個黑人女人遭便衣警入屋槍殺，半年後家屬與市政府達成和解，獲賠償1200萬美元，為美國歷來對黑人被警員非法殺死事件最高的賠償額。

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法庭原已組成陪審團，決定會否起訴3名涉案的便衣警員。開庭前，死者泰勒的家屬與市政府達成和解協議。泰勒家屬表示，有關賠償只為泰勒討回公道的開始，認為還有更多應得的，將繼續爭取公義，要求刑事起訴三名涉案警員。

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聯邦調查局和州檢察長正在調查案件。現時涉案的3名警員，1人被革職，另外2人停職受查。市政府在事件後又承諾多項警隊措施改革，但並無要求市政府承認事件過錯。

事件引發多位名人關注，並表態要求將涉案警員繩之於法，其中一級方程式冠軍車手咸美頓於過去周日，穿着印有「逮捕殺死泰勒警員」字樣的襯衫站上頒獎台，有關行動被質疑，違反不可展示與國際汽聯有衝突的政治性標語的規例。

今年3月，泰勒的前男友涉嫌販毒，被便衣警員在沒有表明身分的情況下，闖入泰勒位於肯塔基州路易斯維爾的寓所。由於泰勒的男友以為是賊人闖入開槍自衛，便衣警隨即開超過20槍，泰勒身中8槍死亡。一名警員亦於事件中受傷。事件後，警方一度控告泰勒男友企圖謀殺，其後撤控。

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