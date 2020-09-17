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【中芯股價】國際半導體行業組織警告美國勿把中芯列黑名單

即市財經 15:58 2020/09/17

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外電報道，國際半導體設備暨材料協會(SEMI)計劃警告特朗普政府，勿將中芯國際列入黑名單。

路透報道，國際半導體設備暨材料協會（SEMI）計劃警告特朗普政府，勿將中芯國際 （00981） 列入黑名單。據悉，該組織起草了一份信件，或最快本週遞交給商務部部長羅斯。SEMI在全球擁有2400間會員。

報道引述起草中指，把中芯列入黑名單將損及美國的技術優勢，使得美國企業更難向該公司供貨。美國原產設備和材料年度銷售額中有高達50億美元都來自中芯國際。

協會又指，華府此舉將令人覺得，美國商品交付「不可靠」，將打擊美國的全球市場份額。該會又稱，敦促商務部認真考慮，將中芯國際列入實體清單可能對美國工業、經濟和國家安全產生哪些直接及長期不利影響。

中芯股價最新跌1.7%，報19.9元。

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編輯：吳敏芳

香港股票 中芯國際（00981） 美國

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