【涼風有信Vincent@iM網欄】今日初一 鬼節完結 七月節如何出事？

各位讀者好！今日農曆八月初一，恭喜大家，終於捱過了漫長又艱巨的農曆七月。昨天大家有否做大火祭，拜地藏王了？

今年的七月節總算平靜，疫情雖受到乙酉月「強金回籠」的幫助而疫情屢創新低，長者的確診死亡數字卻是一直持續，各位記得多關心身邊的長者。

日前發生了一宗震驚藝能界的新聞，就是有三名亞洲年輕藝人在一周內相繼離世 (一名韓女星，一名日女星，以及一名台男星) 。

這三名藝人，很不可思議地，一樣是36歲，遇著36歲逢沖，同在七月節內去世。

筆者打開過他們的八字，竟然同屬偏陰的八字格局，即是四柱內至少有兩柱是陰性，而整個格局亦是欠火欠金 (據說靈界偏向怕金怕火) 。

三名藝人，其中有兩個更是同年同月出生，打開八字一看，年份是癸亥，月份也是癸亥，屬至陰至寒的天干地支。其中的男藝人藝名還要叫「小鬼」。由於「癸水亅亦等於「鬼亅，這位男藝人三鬼並齊，猝於七月節，實在很不吉利。聽聞他的死法，是浴室內 (屬水的地方) 不慎滑倒，沒人發現而失救，完全是西片Final Destination 死神來了的橋段。

所以筆者一向都奉勸廣大的讀者們，不要貿然挑戰民間習俗，在七月節時務必要事事小心，不要夜郎自大不信邪，平安過渡為上，以免不幸「時運低」被牛頭馬面有機可乘。

例如上月，所有屬陰的地方其實都不適宜去。幸好疫情關係，戲院和按摩院都關了門，但家裏的浴室亦屬陰地，所以「小鬼」就出事了。

同樣地，一些海上活動都要格外小心。因著抗疫疲勞的原故，上月很多人都出海開船P，其實真的很危險，因為水裏有水鬼，容易發生「鬼抆腳亅而遇溺。

尤其是夜晚出船更是不宜。任何選擇在七月節的夜間水上活動，不論是船P、釣魚、著草等，都應該一律謝絕，特別是時運低的人，出事率會很高。

怎說也好，孰真孰假，大家可當作笑料一則，但民間傳說卻真的不容冒犯。好了，踏入農曆八月，是新的開始。希望疫情持續向好，亡者得以安息，各位身體健康。

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