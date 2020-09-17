歐化傢俬首度與Samsung合作，引入一系列Samsung全新產品，包括Lifestyle電視系列The Frame 2020和The Sero，以及AirDresser™智能魔衣櫥。

Samsung 全新產品在外觀和功能上都擺脫傳統框架，將創意生活概念結合嶄新科技，為歐陸品味家居帶來更勝一籌的生活享受。

現凡於歐化傢俬紅磡尊尚店及天后陳列室購買Samsung最新產品更可獲贈高達$1,600傢俬現金券，請即蒞臨盡享尊貴禮遇！

*優惠期有限，受條款約束，詳情請向店員查詢。

The Frame 2020為生活空間 增添藝術色彩

新一代The Frame突破界限，開啟時會為你帶來QLED 4K超高清解像度; 備用狀態時，儼如一件家居藝術品，將家居幻化成個人藝術畫廊（Art Store蒐集超過1,200位知名藝術家和攝影師的作品），綻放個人品味，超然脫俗。另可配備各種風格優雅的自定邊框（於推廣期*内附送木紋啡色和米色邊框各一套）。另可配備各種風格優雅的自定邊框（於推廣期*内附送木紋啡色和米色邊框各一套），完美配襯家居擺設。

AirDresser™智能魔衣櫥 為衣物護理引入新標準

將衣物潔淨與護理的概念融合，透過嶄新科技，進行全方位護理，即時殺菌、除臭、除塵、乾衣、祛皺，令衣物時刻保持清新潔淨。加上機身外型纖薄，設計時尚，櫃門的鏡面設計及LED觸控面板，完全融入品味家居擺設中。

「The Sero」打破電視固有格式

The Sero的屏幕旋轉技術能與用戶的流動裝置無縫連接，不論是比照傳統水平格式，或是專為流動裝置設計的垂直方式，皆能順暢自然地顯示包括社交媒體、YouTube或個人影片等內容。The Sero亦可配備Sero滾輪（於推廣期*内附送），方便在家中任何角落觀看內容。

歐化傢俬指定陳列室：

九龍紅磡漆咸道北275號 2336 1828

天后英皇道1號栢景臺地下1號及2號舖 2512 1988

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(資料由客戶提供)