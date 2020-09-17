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【收租理財】兩年多前買樓收租　3厘回報好和味？

股樓投資 16:04 2020/09/17

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美聯儲議息會議結束，一如市場預期，維持利率不減，且料低息環境持續一段時間。利息低企，部分較保守的投資者，傾向買樓收租，惟據差估署公布，各類單位的租金回報率都不足3厘。若近年才置業，實際情況又如何？ 

【收租理財】豪宅租金回報率史上最低　細單位更值投資？【下一頁

香港置業謝啟源說，荔枝角清麗苑C座中層10室，實用面積388平方呎，月租起初叫價13,500元，放租僅兩星期，即有外區客洽詢，終減價1,100元，以月租12,400元租出，實用呎租32元，與市價相若。資料顯示，業主於2017年12月以460萬元購入上述單位，以月租12,400元計，租金回報約3.2厘。  

買樓收租就能財務自由？　睇清數據　學識點計數【下一頁

雖然上述單位的租金回報看似吸引，惟此計法不計差餉、地租、每年增加的管理費，故實際回報率較低。 不過，買樓投資不只看租金回報，還看樓價升幅，若將租金回報，加上樓價上升回報，回報率非常驚人。 

【放租指南】買樓收租人人想　睇實四點免中伏【下一頁

值得留意的是，若想買樓收租，則要留意按揭。據金管局規定，若物業用作投資用途，如收租，最多只可借五成按揭。假如「偷雞出租」單位，且被發現的話，隨時被要求提早還款，得不償失。 

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撰文 : 黃卓賢

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