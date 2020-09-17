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【亞洲油價】颶風莎莉襲美國 亞洲油價上漲

環球政經 15:55 2020/09/17

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颶風莎莉以每小時140公里襲美國墨西哥灣沿岸，油田地區因受大雨影響，或削弱美國東南部的燃油需求。

【FAAG】四科技巨市值突破5萬億美元 相當於日本去年GDP【下一頁

中國大手購入農產品 美國黃豆期貨創2年來紀錄【下一頁

美國已經關閉了墨西哥灣近四分一海上石油和天然氣生產公司、沿海地區港口等。根據美國內政部數據，美國墨西哥灣停止生產每日近50萬桶的海上原油產量和每天7.59億立方英尺的天然氣產量。

昨日（16日）在亞洲交易時段，原油價格走高，延續了前一日因停工而產生的漲幅，一份行業報告也預測美國原油庫存將減少。石油期貨上升約1.5％，周二（15日）則上升了2％以上。

 

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責任編輯：梁翠麗

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