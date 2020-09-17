【亞洲油價】颶風莎莉襲美國 亞洲油價上漲

颶風莎莉以每小時140公里襲美國墨西哥灣沿岸，油田地區因受大雨影響，或削弱美國東南部的燃油需求。

【FAAG】四科技巨市值突破5萬億美元 相當於日本去年GDP【下一頁】

中國大手購入農產品 美國黃豆期貨創2年來紀錄【下一頁】

美國已經關閉了墨西哥灣近四分一海上石油和天然氣生產公司、沿海地區港口等。根據美國內政部數據，美國墨西哥灣停止生產每日近50萬桶的海上原油產量和每天7.59億立方英尺的天然氣產量。



昨日（16日）在亞洲交易時段，原油價格走高，延續了前一日因停工而產生的漲幅，一份行業報告也預測美國原油庫存將減少。石油期貨上升約1.5％，周二（15日）則上升了2％以上。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗